طموح ألكاراز يتحدى خبرة ديوكوفيتش على لقب ويمبلدون

لندن (د ب أ)

بمواجهة مثيرة بين الخبرة والشباب، يسدل الستار غداً الأحد على فعاليات النسخة الحالية من بطولة إنجلترا المفتوحة «ويمبلدون» ثالث بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم الحالي، حيث يلتقي الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش مع الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز في المباراة النهائية للبطولة.

وتكتسب المباراة أهمية بالغة لكل من اللاعبين كون الفوز بها يضمن لصاحبه أيضاً التربع على صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس. كما تمثل المباراة فرصة أمام كل من اللاعبين لكتابة التاريخ، حيث يتطلع ديوكوفيتش «36 عاماً» إلى الفوز باللقب لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة، والمسجل حالياً باسم السويسري السابق روجيه فيدرر برصيد 8 ألقاب.

وتوج ديوكوفيتش بلقب ويمبلدون 7 مرات سابقة منها النسخ الأربع الماضية على التوالي، ويستطيع اللاعب معادلة رقم قياسي آخر للبطولة مسجل باسم فيدرر أيضاً وهو الفوز باللقب في خمس نسخ متتالية. كما يتطلع ديوكوفيتش إلى تعزيز الرقم القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها أي لاعب في تاريخ مشاركاته ببطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى. ويستحوذ ديوكوفيتش على هذا الرقم القياسي برصيد 23 لقباً مقابل 22 لقباً، وذلك بعد فوز اللاعب الصربي مؤخراً بلقب رولان جاروس. وفي المقابل، يسعى ألكاراز 20 عاماً إلى تدوين اسمه في تاريخ ويمبلدون بإحراز لقب البطولة للمرة الأولى علماً بأنه سيخوض نهائي ويمبلدون للمرة الأولى. كما يتطلع اللاعب الشاب إلى الحفاظ على موقعه في صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس، لأن الهزيمة في مباراة الغد ستعيد صدارة التصنيف إلى ديوكوفيتش مباشرة، كما حدث في أعقاب فوزه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» ثاني بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، وذلك قبل أسابيع قليلة.

وشهدت هذه النسخة من رولان جاروس مواجهة مثيرة بين ديوكوفيتش وألكاراز في الدور قبل النهائي، وانتهت لصالح ديوكوفيتش لتتعادل كفة اللاعبين من حيث نتائج المواجهات المباشرة بينهما قبل مباراة الغد، والتي ستكون الثالثة بين الفريقين بعد فوز كل منهما على الآخر مرة واحدة في المواجهتين السابقتين بينهما. ووصل ديوكوفيتش وألكاراز إلى نهائي النسخة الحالية من ويمبلدون بجدارة فائقة، حيث خسر كل منهما مجموعتين فقط على مدار المباريات التي خاضها في مسيرته بالبطولة. وقدم كل من اللاعبين عرضاً متميزاً في الدور قبل النهائي، وأطاح ديوكوفيتش باللاعب الإيطالي يانيك سينر فيما تغلب ألكاراز على الروسي دانيال ميدفيديف ليخوض النهائي الثاني له في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود في المباراة النهائية لبطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز» العام الماضي.

وقال ألكاراز عن المواجهة المرتقبة غداً مع ديوكوفيتش صاحب الأرقام القياسية العديدة والخبرة الهائلة: «هذا يمنحك حافزاً إضافياً. أعتقد أنه أمر خاص للغاية أن أخوض النهائي أمام أسطورة».

وأضاف، في تصريحات نشرتها الرابطة العالمية لمحترفي اللعبة: «إذا فزت بالمباراة، سيكون أمراً مدهشاً بالنسبة لي، ليس فقط لفوز بلقب ويمبلدون وإنما لأن الفوز على نوفاك سيكون أمراً خاصاً للغاية».

وقال ديوكوفيتش عن منافسه ألكاراز: «لا أعتقد أن كثيراً من الناس توقعوا أن يلعب ألكاراز بهذا المستوى الجيد على الملاعب العشبية، لأن مسيرته بنيت وتطورت بشكل أساسي على الملاعب الرملية ثم الملاعب الصلبة. ولكنه نجح بشكل هائل في التأقلم مع نوعية الملاعب ومتطلبات كل نوع وتحدياته».

وفيما كان ألكاراز هو المرشح الأقوى للفوز خلال المواجهة مع ديوكوفيتش في نصف نهائي رولان جاروس، سيكون على اللاعب الإسباني مواجهة تحد معنوي صعب في مباراة الغد وهو عدم خسارة ديوكوفيتش في آخر 34 مباراة خاضها بويمبلدون منذ خسارتها في دور الثمانية للبطولة عام 2017.