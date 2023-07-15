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الشارقة في اختبار «مجري - روماني»!

الشارقة في اختبار «مجري - روماني»!
15 يوليو 2023 13:22

 
علي معالي (دبي) 

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يخوض الشارقة مباراتين وديتين، خلال 48 ساعة، في بداية المعسكر التدريبي بالنمسا، استعداداً للموسم الجديد، عندما يواجه ميزوكوفيشدي المجري يوم الأحد، وسيكوريدا أحد أندية الدرجة الثانية في رومانيا يوم الاثنين.
ووصل خالد باوزير إلى مقر المعسكر، والدخول في التدريبات، بعد إنهاء بعض الأمور الخاصة به قبل السفر، والبوسني ميراليم بيانيتش، عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها، فور انتهاء المباريات الدولية لمنتخب بلاده، وبذلك بدأت صفوف «الملك» تكتمل نسبياً، ولم يبق إلا الغيني عثمان كمارا ودرويش محمد، إضافة إلى «الأجنبي الخامس» الذي لم يتم الاتفاق النهائي بشأنه، وهناك اتجاه بالاستغناء عن اليوناني مانولاس، الذي لم يسافر مع الفريق.
وفي المباراتين الوديتين يقوم الجهاز الفني باشراك جميع اللاعبين، للاطمئنان على تنفيذ ما تدربوا عليه خلال الفترة الأخيرة، سواء في بداية المعسكر بالشارقة، أو منذ وصول البعثة إلى النمسا، وشهدت الأيام الماضية المران على فترتين صباحية ومسائية، وسط أجواء مثالية، وحرارة تتراوح بين 27 و30 درجة.
ويخوض الشارقة 5 مباريات ودية خلال المعسكر الذي يمتد حتى نهاية يوليو الجاري، منها لقاء أخير قوي مع الأهلي السعودي 31 يوليو.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
خالد باوزير
بيانيتش
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