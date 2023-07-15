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الرياضي

يونيون برلين مهتم بضم كيفين فولاند

يونيون برلين مهتم بضم كيفين فولاند
15 يوليو 2023 12:37

برلين(د ب أ)
ذكر تقرير إعلامي أن فريق يونيون برلين الألماني لكرة القدم، مهتم بضم لاعب المنتخب السابق كيفين فولاند لتدعيم صفوف الفريق، استعداداً لخوض بطولة دوري أبطال أوروبا التي يشارك فيها الفريق في الموسم الجديد. 

وذكرت شبكة «سكاي» أن يونيون برلين دخل بالفعل في مفاوضات مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً. ويتواجد فولاند، الذي لعب من قبل لفريق باير ليفركوزن، مع فريق موناكو منذ ثلاثة أعوام ومازال عقده مستمراً مع الفريق حتى منتصف العام المقبل. 

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وتتراوح قيمة الصفقة ما بين ستة إلى سبعة ملايين يورو. ولعب فولاند 15 مباراة دولية مع المنتخب الألماني. وكانت آخر مباراة لعبها فولاند مع المنتخب الألماني عندما فاز على أرمينيا 4/1 في نوفمبر 2021 ومع يونيون برلين، قد يصبح فولاند بديلاً محتملاً لشيرالدو بيكر 28 عاماً إذا رحل عن الفريق هذا الصيف.

يونيون برلين
دوري أبطال أوروبا
باير ليفركوزن
موناكو
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