رايس يغادر وستهام باتجاه أرسنال

لندن (رويترز)

أعلن وستهام يونايتد، رحيل لاعب وسط منتخب إنجلترا لكرة القدم ديكلان رايس عن صفوفه، من أجل صفقة قياسية بريطانية.

ويرتبط رايس «24 عاماً» بالانتقال إلى أرسنال بعد أن قاد وستهام لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي، بينما أنهى فريقه الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز 14 بالموسم الماضي.

وقال ديفيد سوليفان، الرئيس الشريك لوستهام في بيان: «يشعر الجميع في وستهام بالفخر بمشاركته في رحلته من أكاديمية المواهب حتى أصبح أفضل لاعب صاعد في كرة القدم الإنجليزية».

وأضاف: «أود أن أوضح أمام مشجعينا أننا لم نرغب في بيع ديكلان، أردنا بناء فريق حوله وتحقيق تطور مستمر وعرضنا عليه عقداً طويل الأجل لتأمين مستقبله. لكن بمجرد أن عبر ديكلان عن رغبته في الانتقال وخوض تحديات جديدة، شعر النادي بأنه ليس من الصواب اعتراض طريقه وتصرفنا بأفضل وسيلة لضمان مصلحة وستهام».