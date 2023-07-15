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الرياضي

ألكاراز يمنح نفسه «8 درجات»!

ألكاراز يمنح نفسه «8 درجات»!
15 يوليو 2023 12:00

 
لندن (رويترز) 

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قال الإسباني كارلوس ألكاراز، عقب اكتساح دانييل ميدفيديف، في نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، إنه خاض واحدة من أفضل المباريات بمسيرته، لكنه أشار إلى أن أمامه الكثير.
وأبهر ألكاراز «20 عاماً» الجماهير في الملعب الرئيسي، خلال تفوقه على ميدفيديف المصنف الثالث بنتيجة 6-3 و6-3 و6-3.
ويطمح المصنف الأول عالمياً لأن يصبح أول لاعب يتغلب على نوفاك ديوكوفيتش في الملعب الرئيسي خلال عقد، حين يواجه بطل ويمبلدون سبع مرات في النهائي غداً «الأحد».
وعن تقييمه لأدائه الرائع أمام ميدفيديف قال ألكاراز للصحفيين: «ربما تكون واحدة من أفضل مبارياتي، ليس فقط على الملاعب العشبية، وإنما في بطولات المحترفين بشكل عام».
وأضاف: «أعطي نفسي ثماني درجات من عشر، شيء من هذا القبيل، كانت مباراة مذهلة بالنسبة لي ومستواي كان رائعاً».
ويحتاج اللاعب الإسباني إلى العلامة الكاملة لإزاحة ديوكوفيتش من القمة، حين يتطلع اللاعب الصربي «36 عاماً» لمعادلة الرقم التاريخي لمارجريت كورت بالحصول على 24 لقباً بالبطولات الأربع الكبرى.
وقبل خمسة أسابيع، في قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، تفوق ألكاراز في المجموعة الأولى أمام ديوكوفيتش، لكنه عانى من تقلصات بسبب الجهد الوفير ليخسر في النهاية.
وتابع ألكاراز: «سأسعى لدخول الملعب دون نفس القدر من التوتر، كما كان حالي في قبل نهائي فرنسا المفتوحة، وسيكون من المذهل أن أفوز، ليس فقط بلقب ويمبلدون لأن التغلب على ديوكوفيتش إنجاز استثنائي للغاية في حد ذاته، وأقول دائماً: لكي تصبح الأفضل، لا بد أن تهزم الأفضل، ونوفاك من بين أفضل اللاعبين».
وفاز ديوكوفيتش في 34 مباراة متتالية في ويمبلدون، ورغم أنه في عمر يعتزل فيه لاعبون عادة يبدو مهيمناً هذا الموسم، واقتنص بالفعل أول لقبين بالبطولات الأربع الكبرى هذا العام، وشق طريقه إلى نهائي ويمبلدون ببراعة.
وأقر ألكاراز «إنه لاعب متكامل حقاً، مذهل، لا يرتكب أخطاء في الملعب، إنه وحش من الناحيتين البدنية والذهنية، كل شيء يتعلق به لا يصدق».

التنس
ويمبلدون
كارلوس ألكاراز
ديوكوفيتش
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