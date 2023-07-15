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«المدرب الشهير» يتحدث عن «نهائي ويمبلدون»

«المدرب الشهير» يتحدث عن «نهائي ويمبلدون»
15 يوليو 2023 11:30

 
لندن (د ب أ)


قال باتريك موراتوجلو مدرب التنس الشهير، إن المباراة النهائية لبطولة إنجلترا المفتوحة «ويمبلدون»، ثالث بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم الحالي، قد تشهد نهاية مسلسل الانتصارات المتتالية للصربي نوفاك ديوكوفيتش في ويمبلدون.
ويلتقي ديوكوفيتش «36 عاماً» غداً «الأحد» مع الإسباني كارلوس ألكاراز «20 عاماً» المصنف الأول على العالم في المباراة النهائية للبطولة. 

ولم يخسر ديوكوفيتش أي مباراة في ويمبلدون، منذ خسارته في ربع نهائي البطولة عام 2017، كما احتكر لقب البطولة في النسخ الأربع الماضية على الترتيب، وذلك من بين 7 ألقاب أحرزها حتى الآن في تاريخ بطولة ويمبلدون. 

وأوضح موراتوجلو، المدرب السابق للاعبة التنس الأميركية الأسطورة سيرينا وليامز، في تصريحاته إلى وكالة الأنباء الألمانية: «كل لاعب يمكن أن يتعرض للخسارة، هذا أمر واضح، خاصة في نهائي إحدى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى».
وأضاف موراتوجلو «53 عاماً»: «هناك الكثير من الأمور في المباراة، فإذا فاز ديوكوفيتش باللقب سيوسع الفارق مع الإسباني رافاييل نادال، فيما يتعلق بالرقم القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها أي لاعب في تاريخ مشاركاته ببطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى». 

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ويرى موراتوجلو أن ديوكوفيتش هو المرشح الأقوى للفوز في مباراة الغد، ولكن كل شيء يمكن أن يحدث في ظل الحماس والضغوط التي تتسم بها مثل هذه المباريات.
وتأهل ديوكوفيتش لنهائي النسخة الحالية بالفوز على الإيطالي يانيك سينر في الدور قبل النهائي، وهو الفوز الـ34 له على التوالي في تاريخ مشاركاته بالبطولة. 

وتتجدد المواجهة غداً بين ديوكوفيتش وألكاراز، بعد أسابيع قليلة من مباراتهما السابقة سوياً في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» ثاني بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، وخسر فيها ألكاراز أمام منافسه الصربي المخضرم. 

وتابع موراتوجلو: «ألكاراز يمتلك الآن الخبرة والتجربة من «رولان جاروس»، ويدرك اللاعب حالياً كيف يتعين عليه السيطرة على أعصابه وحماسه».
وكان ديوكوفيتش أحرز لقب «رولان جاروس» قبل أسابيع قليلة لينفرد بالرقم القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها أي لاعب في تاريخ مشاركاته ببطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، رافعاً رصيده إلى 23 لقباً، مقابل 22 لقباً لنادال في هذه البطولات، ويستطيع ديوكوفيتش تعزيز هذا الرقم القياسي حال فاز بلقب النسخة الحالية من ويمبلدون غداً «الأحد».

التنس
ويمبلدون
نوفاك ديوكوفيتش
سيرينا وليامز
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