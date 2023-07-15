ليما.. «الخط التصاعدي» مع «الإمبراطور»



مراد المصري (دبي)



فاز الوصل على ماتشفا شاباتس الصربي بهدف، في «الودية الأولى» للفريق، ضمن معسكر سلوفينيا استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وسجل فابيو ليما هدف «الإمبراطور»، ليؤكد «الخط التصاعدي» الإيجابي، منذ عودته من الإصابة في الموسم الماضي، حيث برز بمستوى لافت، وأحرز 21 هدفاً، وصنع 9 أهداف في مختلف البطولات، وفي أول ظهور له أصبح صاحب الهدف الأول للفريق في تحضيراته، مع بدأ العد التنازلي لانطلاق «دوري أدنوك للمحترفين» منتصف أغسطس المقبل.

ويسعى ليما للوصول إلى «الجاهزية الأفضل»، قبل الانضمام خلال أيام إلى معسكر المنتخب بقيادة المدرب الجديد باولو بينتو، حيث يتطلع اللاعب إلى الظهور الأول له، في بطولة رسمية مع «الأبيض»، بالمشاركة في نهائيات كأس آسيا خلال يناير المقبل بقطر.

جاءت التجربة إيجابية للوصل في المباريات الودية التي يخوضها بمستوى قوى متصاعد، حيث قام المدرب الصربي ميلوش بتجربة أكبر عدد من اللاعبين، مع إجراء التبديلات على مدار الشوطين، ويهتم في المقام الأول برفع الجاهزية البدنية، وبداية العمل على الجمل التكتيكية.

وشارك في اللقاء كايو كانيدو في أول مباراة له بألوان «الأصفر»، بعد عودته إلى الفريق لاعباً حراً، عقب نهاية مسيرته مع العين، حيث لعب ضمن التشكيلة الأساسية.