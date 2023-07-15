تاديتش يغادر أياكس بناء على طلبه



أمستردام (رويترز)

أعلن أياكس أمستردام الهولندي، أن الصربي دوسان تاديتش يغادر النادي على الفور بناء على طلبه، وانضم المهاجم «34 عاماً» إلى أياكس، قادماً من ساوثهامبتون، في بداية موسم 2018-2019، وأسهم الدولي الصربي في الفوز بثلاثة ألقاب للدوري، ولقبين لكأس هولندا، وخاض 241 مباراة مع النادي، وسجل 105 أهداف.

وقال تاديتش في بيان: «قرار مغادرة النادي كان صعباً للغاية، لكنني أعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة، وسأظل إلى الأبد لاعباً في أياكس، وأتمنى العودة إلى أمستردام قريباً في دور مختلف مدرباً، ولم يحدد تاديتش خططه الفورية بعد مغادرة النادي.

وفاز فينوورد بلقب الدوري الهولندي الموسم الماضي، متقدماً بفارق 13 نقطة عن أياكس صاحب المركز الثالث، وحل آيندهوفن في المركز الثاني، واقتنص المقعد الآخر المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.