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الرياضي

كين يبدأ رحلة «المحيط الهادئ»

كين يبدأ رحلة «المحيط الهادئ»
15 يوليو 2023 10:05

 
لندن (د ب أ)


سافر هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، والذي يرغب بايرن ميونيخ الألماني في التعاقد معه، مع فريقه في رحلته الترويجية بآسيا والمحيط الهادئ.
ووفقاً لما أعلنه النادي، فإن المهاجم الإنجليزي الدولي كان جزءاً من قائمة الفريق التي تضم 31 لاعباً، والتي غادرت إلى بيرث. 

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وفي أستراليا، يلتقي توتنهام، الذي احتل المركز الثامن في الموسم الماضي، مع وستهام 18 يوليو الجاري، وبعد ذلك يتوجه الفريق إلى تايلاند، حيث يلتقي توتنهام مع ليستر سيتي يوم 23 من الشهر الجاري. وفي آخر مباراة سيلتقي توتنهام مع فريق ليون سيتي سايلورز في سنغافورة 26 يوليو. 

ويعد كين هو المرشح المفضل لبايرن ميونيخ، لتدعيم هجوم الفريق، والذي لم يتم ملؤه بالشكل الأمثل، منذ رحيل روبرت ليفاندوفسكي العام الماضي.
ومؤخراً، ذكرت تقارير أن بايرن ميونيخ قدم 80 مليون يورو، بالإضافة إلى مدفوعات أخرى، في محاولة ثانية للحصول على خدمات اللاعب، وذلك بعد أن ذكرت تقارير أنه تم رفض العرض الأول الذي بلغ 70 مليون يورو.

هاري كين
توتنهام
بايرن ميونيخ
ليفاندوفسكي
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