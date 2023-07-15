السعودية تحصد ذهبية كرة «الألعاب العربية»

الجزائر (د ب أ)



تُوج المنتخب السعودي بذهبية كرة القدم، بدورة الألعاب الرياضية الخامسة عشرة بالجزائر، بعد فوزه على سوريا 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب «19 مايو 1956» بمدينة عنابة شرقي البلاد.

وانتهت المباراة في وقتها الرسمي بالتعادل 1-1، تقدم صهيب أيمن الزيد للمنتخب السعودي الذي شارك في الدورة بمنتخب أقل من 19 عاماً، في الدقيقة 11، وعدل مارديك مارديكيان، النتيجة، لسوريا في الدقيقة 45.

وحاز المنتخب السوداني على المركز الثالث والميدالية البرونزية، عقب تجاوزه نظيره الجزائري 4-2 بركلات الترجيح، علماً بأن المباراة انتهت بالتعادل 2-2.