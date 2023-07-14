خيول الإمارات تعزز الانتصارات في «مهرجان جولاي»

محمد حسن (دبي) واصلت خيول الإمارات حضورها القوي في مهرجان جولاي، الذي يقام بمضمار نيو ماركت بالمملكة المتحدة، وحققت ثنائية رائعة خلال فعاليات اليوم الثاني، لترفع رصيدها إلى 4 انتصارات، وجاء الفوز عن طريق "ليف يور دريم" لجودلفين، و"أرابيك ليجند" للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم. وانتزع "ليف يور دريم" بإشراف سعيد بن سرور وقيادة كيفن ستاوت، لقب بيت تروفي "هيريتيج هانديكاب" لمسافة 2800 متر، في ثالث مشاركة له هذا العام، متفوقاً بفارق 1.75 طول عن الوصيف "كهافا". وجاء فوز "أرابيك ليجند" بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، في الشوط الخامس على لقب سباق ويذربيس ميدان ستيكس لخيول السنتين، لمسافة 1400 متر. وتمكن ابن الفحل "دباوي" بإشراف أندرو بالدنج وقيادة روب هورنبي، من تحقيق الفوز من أول مشاركة في مسيرته بعد أداء قوي، متفوقاً بفارق 1.5 طول عن الوصيف "امبرورس ستار" لجودلفين. من ناحية أخرى، حققت خيول الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم ثنائية في بمضمار يورك، افتتحتها "سوينج ألونج" بإشراف كارل بيرك وبقيادة كليفورد لي، عندما خطفت لقب سباق وليام هيل صمر ستيكس للفئة الثالثة للمهرات والأفراس لمسافة 1200 متر. وأكمل الثنائية لخيول الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم في حفل مضمار يورك الجواد "مونتي ليناس"، بعد فوزه بلقب سباق كوبرز ماركيس هانديكاب لخيول الثلاث سنوات.