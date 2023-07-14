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فيدال من فلامنجو إلى باراناينسي

فيدال من فلامنجو إلى باراناينسي
14 يوليو 2023 23:38
ريو دي جانيرو(أ ف ب) سيواصل لاعب الوسط التشيلي المخضرم أرتورو فيدال، مشواره الاحترافي مع أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، عقب فسخ عقده مع مواطن الأخير فلامنجو. وقال اللاعب البالغ 36 عاماً في بيان نشره اليوم النادي صاحب المركز الحادي عشر في الدوري البرازيلي: "أحرزت الكثير (من الألقاب)، لكن أحلامي لا تزال كبيرة. أريد مواصلة تحقيق الفوز حتى اعتزالي". ويمتد عقد لاعب وسط برشلونة الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس وإنتر الإيطاليين سابقاً، حتى نهاية الموسم الذي يختتم في ديسمبر. وكان فلامنجو أعلن الخميس فسخ العقد الذي يربطه بفيدال حتى نهاية السنة. وانضم صاحب تسريحات الشعر الغريبة إلى فلامنجو في يوليو 2022، بعد 15 موسماً مع أبرز الأندية الأوروبية. وصحيح أنه حقق حلمه وأحرز كأس ليبرتادوريس، الموازية لدوري أبطال أوروبا، إلا أن مشواره مع فلامنجو كان متذبذباً في ظل ابتعاده عن التشكيلة الأساسية وتعرّضه لإصابات عدة. أحرز فيدال لقب الدوري الإيطالي أربع مرات مع يوفنتوس بين 2011 و2015، ثلاثة ألقاب في البوندسليجا مع بايرن (2015-2018) ثم لقب الدوري الإسباني مع برشلونة في 2019، قبل أن يتوج مجدداً بلقب الدوري الإيطالي مع إنتر في 2021. سيجتمع في باراناينسي مع لاعب مخضرم آخر هو البرازيلي فرناندينيو «38 عاماً»، القائد السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي.
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