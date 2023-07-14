أحمد بن حمدان: الشراع الحديث برهن على تميزه التاريخي بالدورات العربية

أبوظبي (وام) أكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن منتخب الإمارات للشراع الحديث برهن، في دورة الألعاب العربية بالجزائر، على امتلاك الإمارات المواهب القادرة على تحقيق الإنجازات والنجاحات الكبرى في مختلف المحافل العالمية. ونجح لاعبو منتخب الشراع الحديث المشارك في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية المقامة حالياً بالجزائر، في حصد 5 ميداليات بنهاية منافسات الفردي، حيث فاز الصاعد خليفة الرميثي بذهبية «أوبتمست تحت 12 سنة»، ونال عادل خالد الميدالية الفضية في منافسات «ألكا 7» ،بينما جمعت اللاعبتين، ضحى محمد آل بشر برونزية فتيات «الكا 6»، ومدية النيادي برونزيتي «أوبتمست تحت 12 سنة»، وفردي الفتيات. وأوضح أن هذا الإنجاز أكد على التميز التاريخي لرياضة الشراع الحديث في الإمارات، حيث سبق لأبطال هذه الرياضة الفوز بثلاث ميداليات «ذهبيتين وفضية»، في الدورة الحادية عشرة عام 2007 بمصر، ثم حصدوا ميداليتين «ذهبية وبرونزية» في الدورة الثانية عشرة عام 2011 في قطر. وأشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بالمستوى المتميز للمنتخب، في الدورة ونجاح عناصره في الصعود إلى منصة التتويج 5 مرات، بعدما حصدوا ذهبية وفضية وثلاث برونزيات عززت من رصيد بعثة الإمارات في الدورة. وقال: "أكد لاعبونا بهذا الإنجاز قدراتهم وإمكانياتهم التي جعلت ثقتنا بهم كبيرة، لتشريف رياضتنا والعودة بهذا الحصاد الثمين لنثبت أننا نملك المواهب، التي نأمل في صقلها المستمر وإتاحة الفرصة لها لتحقيق المزيد من النجاحات". وأشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بجهود اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة، كما ثمن جهود الأندية الرياضية البحرية والأكاديميات، في تقديم وصقل المواهب وفي مقدمتها نادي أبوظبي للرياضات البحرية.