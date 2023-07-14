الدهماني يتصدر تصفيات اليوم الخامس لبطولة حمدان بن زايد للرماية

الظفرة (وام)

تصدر سالم صقر الدهماني تصفيات اليوم الخامس، لبطولة حمدان بن زايد للرماية بندقية سكتون 0.20، في نسختها الثالثة لفئتي الرجال والنساء، والتي ينظمها نادي الظفرة للرماية بمدينة زايد بمنطقة الظفرة.

ويأتي سالم محمد المزروعي في المركز الثاني، وبخيت المحرمي في المركز الثالث، ومحمد سعيد الدهماني في المركز الرابع.

وتقام بطولة فئة الرجال التي انطلقت الأحد الماضي حتى 12 أغسطس المقبل، ومسابقة النساء من 2 إلى 22 سبتمبر المقبل.

وتتزايد أعداد المشاركين في النسخة الحالية للبطولة، وسط اهتمام كبير من الفئات العمرية المختلفة، حيث وصل العدد في مرحلة التصفيات الأولية إلى 173 رامياً.

وتوجه عبدالله حمد المري عضو مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، بالشكر والامتنان والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعمه ورعايته للقطاع الرياضي، وإقامة البطولات الرياضية المختلفة، بما يعزز استدامة الفعاليات والأنشطة، لتمكين الفئات الشبابية من المهارات والقدرات، لاسيما في هذه البطولة التي حققت نجاحاً كبيراً في النسختين الماضيتين.

وأثنى المري على المستوى المتطور للمشاركين في التصفيات، والحرص على تواجدهم في الفعاليات، بما يعكس الشغف الكبير بهذه الرياضة في نادي الظفرة، الذي يحرص على تنظيم الفعاليات الرياضية وفق أفضل الممارسات.

وأضاف المري أن التصفيات الأولية تتواصل حتى 10 أغسطس، لتبدأ بعدها التصفيات النهائية في 12 أغسطس، حيث تبذل اللجان التنظيمية والفنية بجهود كبيرة، لوضع الترتيبات الكفيلة بتعزيز نجاح البطولة، وتحقيق تطلعات جميع المشاركين في فعالياتها.