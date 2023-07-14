73 نزالاً تدشن الانطلاقة القوية في «الإمارات للمواي تاي»

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات، انطلاقة قوية ومميزة في يومها الأول، الذي شهد مشاركة كبيرة وحضوراً جماهيرياً غفير تابع منافسات البطولة، المقامة في فيستفال دبي أرينا، والتي تمتد منافساتها حتى 16 يوليو الجاري، تحت إشراف وتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج.

وأسفرت قرعة البطولة التي جرت بعد اكتمال عمليات الميزان والفحص الطبي عن 73 نزالاً في اليوم الأول من البطولة، التي تشهد مشاركة 185 لاعباً يمثلون 35 نادياً، الأمر الذي يعزز خطط اتحاد اللعبة، الداعمة لتطوير المستوى عبر مجموعة مهمة من البرامج والمسابقات والأنشطة، التي تسهم بتوفير تجارب احتكاك فعلية واكتساب خبرات جديدة، ما ينعكس إيجاباً على رفع المستوى الفني للاعبين والأندية المشاركة.

حضر افتتاحية المنافسات علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وفهد العبدولي مدير الأنشطة في الاتحاد، وعمر النعيمي المدير الفني للاتحاد.

وتستكمل مواجهات الدور التأهيلي اليوم بعدد 51 نزالاً، حيث تبدأ النزالات من الساعة الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً، على أن تختتم منافسات البطولة غداً بنزالات ومواجهات الدور النهائي التي تشهد 20 نزالاً.

من جهته، قال طارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج المدير التنفيذي للاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي: «يمثل تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات، محطة مهمة في مشوار دعمنا المتواصل لخطط تطوير قاعدة اللعبة، والعمل على رفد مسيرتها بالأنشطة والمسابقات التي تسهم بإضافة المزيد من الخبرات والتجارب لتنمية مهارات اللاعبين والمواهب الواعدة».

وأشار إلى أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لتقديم البرامج والبطولات في موسم العطلة الصيفية، والعمل على توفير فرص ومساحات مهمة للاعبين واللاعبات من فئة الشباب، لشغل أوقات فراغهم في ممارسات إيجابية رياضية، تخدم تطلعاتهم وطموحاتهم في رياضة المواي تاي».

وأضاف: «تأتي البطولة ترجمة لتوجيهات عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وحرصه واهتمامه الكبيرين لتقديم الخطط النموذجية والبطولات والبرامج المتقدمة، لتطوير مسيرة اللعبة وتعزيز المنجزات الهامة التي حققتها خلال الفترات الماضية، وانعكاسها الإيجابي على تطور الأداء الفني لمنتخباتنا الوطنية».

وأضاف: «نشيد بالانطلاقة القوية لمنافسات البطولة في يومها الأول ودورها في تحقيق التفاعل الجماهيري في مدرجات الحدث، داعياً كافة الجماهير للحضور والمتابعة عن قرب والاستمتاع بالنزالات والمواجهات المثيرة، وأشاد بالإقبال الكبير من قبل الأندية واللاعبين على المشاركة والتواجد في البطولة، الأمر الذي يؤكد مكانة اللعبة وتطور انتشارها وتوسع قاعدة الممارسين لها، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة المشاركين، داعياً الجماهير للحضور وتشجيع أبطالهم».