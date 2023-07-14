«يويفا» يغرم يونايتد وبرشلونة بسبب «اللعب المالي النظيف»

لندن(د ب أ)

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تغريم مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني عقب خرقهما لقواعد اللعب المالي النظيف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن هيئة الرقابة المالية على الأندية التابعة ليويفا، أنهت تقييم متطلبات التوازن بين الدخل والإنفاق التي تغطي الأعوام المالية من 2019 وحتى 2022.

وجرى تغريم مانشستر يونايتد 300 ألف يورو بعد الإبلاغ عن عجز طفيف في متطلبات التوازن بين الدخل والإنفاق، والتي بسببها تم تغريم نادي كونيا سبور التركي ونادي أبويل القبرصي بـ100 ألف يورو.

وتم تغريم برشلونة 500 ألف يورو لأنه أبلغ بشكل خاطئ، في العام المالي 2022، عن أرباح التخلص من الأصول غير المادية، بخلاف انتقالات اللاعبين التي لا تعتبر دخلا ذا صلة وفقا للقواعد.

على جانب آخر، وجدت الغرفة الأولى لهيئة الرقابة المالية على الأندية، والتي تعد صانعة القرار الأول بالهيئة، عدم امتثال نادي أنتويرب البلجيكي ونادي طرابزون سبور التركي لشرط متطلبات التوازن بين الدخل والإنفاق، لذلك تم التوصل لاتفاقيات تسوية.

وجرى تغريم أندرلخت وباشاك شهير 100 ألف يورو و400 ألف يورو على الترتيب، لفشلهم في الامتثال لاتفاقيات التسوية السابقة.

وأكد يويفا أن باريس سان جيرمان، وميلان، وإنتر ميلان، وموناكو، وروما، وبشكتاش، ومارسيليا أوفوا بالأهداف الموضوعة للعام المالي 2022.