«الشطرنج» و«الشراع» يلمعان بـ «الذهب» في «الألعاب العربية»



مسعد عبد الوهاب، علي الظاهري (الجزائر)



عاش وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب العربية «الجزائر 2023» ليلة لا تنسى، في اليوم قبل الختامي الذي شهد عزف السلام الوطني أثناء تتويج منتخبي الشطرنج والشراع «الذهبيين»، في حضور يوسف سيف بن سباع آل علي، سفير الدولة لدى الجزائر، وسلطان بن مجرن، رئيس الوفد.

وبلغ رصيد الإمارات في الألعاب العربية 27 ميدالية، موزعة بين 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية، من ضمنها 5 ميداليات لأصحاب الهمم، بواقع فضية و4 برونزيات.

واحتكر منتخب الشطرنج الميداليات الذهبية في بطولات «الأذكياء»، بعد إحراز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن الذهبية الثانية له، والرابعة لشطرنج الإمارات، بفوزه بالمركز الأول في «الشطرنج الخاطف» للرجال، ليظفر منتخبنا مع ختام المشاركة بـ 5 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات لفرق الرجال والسيدات ومسابقتي «الشطرنج الخاطف» و«السريع» لسالم، وميدالية فضية حققتها روضة السركال في «الشطرنج السريع».

وحقق منتخب الشراع الحديث 5 ميداليات، في ختام مشاركته بمنافسات الفردي التي أقيمت على شواطئ العاصمة الجزائر، وتُوج بطلنا الواعد خليفة الرميثي بذهبية المركز الأول في فئة «أوبتمست» تحت 12 عاماً، وأحرزت مدية النيادي المركز الثالث والميدالية البرونزية، وحققت أيضاً الميدالية البرونزية في فئة الفتيات.

وتُوج قائد منتخب الشراع عادل خالد بالميدالية الفضية في الفئة الأولمبية «ألكا 7»، فيما نالت ضحى آل بشر «البرونزية» في الفئة الأولمبية لمنافسات «ألكا 6».

وتألق منتخب الدراجات الهوائية بحصد الميداليتين الفضية والبرونزية، في سباق الفردي العام لمسافة 120 كلم، بعد فوز عبدالله جاسم آل علي بالمركز الثاني في «الفردي»، بينما أحرز المنتخب البرونزية في «الفرق»، والذي ضم جابر المنصوري، وخالد معيوف، وعبدالله الحمادي، وسيف الكعبي، وأحمد المنصوري، إلى جانب وصيف مسابقة الفردي عبدالله آل علي، ليختتم منتخب الدراجات مشاركته العربية برصيد 3 ميداليات، جاءت الافتتاحية عبر برونزية السباق الافتتاحي للفرق ضد الساعة.

وشهدت القاعة البيضاوية في العاصمة الجزائرية، تتويج لاعبة منتخب الكاراتيه للسيدات حوراء العجمي بالميدالية البرونزية في «الكوميتيه» تحت 50 كلجم، وسارة العامري ببرونزية «الكوميتيه» لوزن تحت 61 كلجم.



وحرم المرض المفاجئ اللاعبة فاطمة سالم من المشاركة في منافسات اليوم الثاني للكوميتيه والتي خاضها اللاعب سليمان الملا العائد من الإصابة، إلا أنه لم يتأهل من دور المجموعات.

واختتم منتخب الطائرة للسيدات مشاركته بالحصول على المركز الرابع، بعد أداء مشرف في مباراة تحديد المركز الثالث، وأدى المنتخب مباراة رفيعة المستوى، وكان نداً قوياً للفريق الأردني الذي حسم النتيجة لمصلحته 3-2.

وفرط منتخبنا في البرونزية، بعدما كان الطرف الأفضل في المباراة، وتقدم في الشوط الأول بفارق 5 نقاط، قبل أن يعود الأردن إلى اللقاء بسبب عدم التركيز، لينهي الشوط لمصلحته بفارق نقطتين 25-23، واستهل منتخبنا الشوط الثاني متقدماً، إلا أنه عاد إلى عدم التركيز الدفاعي، ليربح الأردن الشوط 25 - 19، وفي الشوط الثالث، تقدم «أبيض الطائرة للسيدات» 19-16، و21-18، وقلص الأردن الفارق إلى نقطتين 22 - 20، إلا أن منتخبنا حسم الشوط لمصلحته 25 - 22، وأتبعه بالشوط الرابع 25 - 19، قبل أن ترجح كفة الأردن 15 - 13 في الشوط الخامس «الفاصل»، ويكسب «البرونزية»، ويحل منتخبنا رابعاً.

وأسفرت نتائج رفع الأثقال عن حصول مي المدني على المركز الرابع في وزن 89 كجم، فيما احتل عيسى رجب المركز السادس في وزن 71 كجم.

واختتم منتخب كرة الطاولة مشاركته الذي ضم مجموعة من الوجوه الواعدة بعد خروجه أمام السعودية في الفردي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى دور الـ 16، وقال أحمد الحمادي، إداري منتخب كرة الطاولة، إن الفريق كسب لاعبين ينتظرهم مستقبل كبير، بعد تقديم أداء متميز أمام أقوى المنتخبات المصنفة أبرزها السعودية، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد اللعبة، وإلى رئيس وإدارة الوفد على الدعم والمتابعة.

وأهدى خليفة الرميثي ومدية النيادي وخالد عادل وضحى آل بشر وزملاؤهم في بعثة منتخب الشراع الحديث الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، وإلى الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، مؤكدين أن الإنجاز العربي بمثابة انطلاقة جديدة نحو المزيد من الألقاب الخارجية.

وتوجه زهير لباط، المدير الفني للمنتخب، بالشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية الوطنية، وإلى سفارة الدولة لدى الجزائر والهيئة العامة للرياضة على الدعم والمتابعة، مشيراً إلى أنهم كانوا يتطلعون إلى حصد مزيد من الميداليات، إلا أن الطقس لم يخدم المنتخب الذي يعتبر من أصغر المنتخبات المشاركة في «الألعاب العربية».

وأعرب عبدالله آل علي، دراج منتخبنا الوطني، عن سعادته بإحراز الميدالية الفضية في السباق، بفضل التسلح بروح الفريق الواحد بين جميع لاعبي المنتخب، رغم الظروف الصعبة في السباق، مشيداً بجهود جميع زملائه الدراجين الذين بذلوا أقصى ما لديهم لتقديم التمثيل المشرف للإمارات، بعد الاستعداد للبطولة عبر معسكر خارجي في إسبانيا.

وقال بدر ثاني، مدرب منتخب الدراجات للرجال، إن الفريق شارك من أجل حصد أكبر عدد من الميداليات، ولكن ظروف السباق لم تخدمه، من بينها ارتفاع درجات الحرارة، مشيداً بجهود جميع الدراجين الذين حرصوا على بذل قصارى جهدهم للتمثيل المشرف باسم الدولة، إلى جانب مشاركة الدراجة الواعدة مروة سلمان، والتي تعتبر من أصغر المشاركات في سباق الدراجات، خلال دورة الألعاب العربية بالجزائر.