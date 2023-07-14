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نادي أبوظبي يتصدر «الإمارات للشطرنج»

نادي أبوظبي يتصدر «الإمارات للشطرنج»
14 يوليو 2023 21:15

 
الفجيرة (الاتحاد) 

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تصدر نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بطولة الإمارات للشطرنج، والتي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بالتعاون مع اتحاد اللعبة، بإحرازه 9 ميداليات، منها 4 ذهبيات، وتبعه الشارقة الثقافي للشطرنج «9 ميداليات»، منها ذهبيتان، والفجيرة للشطرنج والثقافة الثالث «4 ميداليات»، منها ذهبيتان، ودبي للشطرنج وله «ذهبيتين»، وحصل العين واتحاد كلباء على «ذهبية» وميداليات ملونة أخرى.
وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الأندية الفائزة بالمراكز الأولى، وحضر ختام البطولة، تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج، والدكتور عبدالله آل بركت النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وعدد من القيادات الشطرنجية في الدولة. وأبدى تريم مطر تريم ارتياحه للمستويات الفنية المميزة التي شهدتها البطولة، مشيداً المشاركة الواسعة، والتي بلغت 120 لاعباً ولاعبة، وأثنى على جهود نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بتنظيم بطولة متميزة وكانت بمثابة «المهرجان الشطرنجي».
وأشاد الدكتور عبدالله آل بركت بالمردود الفني للبطولة، وبارك للفائزين، ومثنياً على دعم اتحاد الشطرنج على دعم الأندية لتعزيز النقلة النوعية لها، والتوجه واضح على دعم لعبة الشطرنج، من خلال تطوير البنى التحتية للأندية، كاشفاً عن أن العام المقبل يشهد تدشين المبنى الجديد لنادي الفجيرة للشطرنج، ونطمح إلى أن يكون من أفضل أندية الشطرنج في العالم.
وقال محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة: الخطط الفنية المطبقة في شطرنج الإمارات أسهمت في التطور الكبير الذي تشهده اللعبة، بدعم ورعاية اتحاد الشطرنج، والنادي يركز على دور المدارس للبحث عن المتميزين والمواهب لضمهم للأندية، والتركيز على الأعمار الصغيرة يعد ركيزة للمستقبل. 

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