السبت 15 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الشارقة للدفاع عن النفس» يطلق برنامج «قادة المستقبل»

«الشارقة للدفاع عن النفس» يطلق برنامج «قادة المستقبل»
14 يوليو 2023 22:00

 
الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
25 لاعباً في بعثة البطائح إلى النمسا
إطلاق حملة الوقاية من الإنهاك الحراري في الشارقة


أطلق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، دورة جديدة من برنامج «قادة المستقبل»، وذلك برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتزامناً مع فعاليات البرنامج الصيفي «عطلتنا غير» الذي يقام في فرع النادي بمنطقة الرمثاء، ويستمر حتى العاشر من أغسطس المقبل.
وقال أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة النادي، إن إطلاق البرنامج يأتي امتداداً لمبادرات سابقة نظمها النادي، وحققت مكاسب إيجابية، بتعزيز الثقة لدى الرياضيين الصغار، الذين أصبح الكثير منهم في وقتنا الحاضر أبطالاً يشهد لهم بالتميز.
وأضاف: «نواصل تنظيم هذه المبادرة لإعداد قادة رياضيين جدد، وبما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتبار أطفال اليوم قادة المستقبل»، معرباً عن الشكر للمشرفين على تنفيذ البرنامج وأولياء الأمور على مساهمتهم الفاعلة بالعمل على نجاح المبادرة.
وأكد العويس أن الدورة تعزز المسؤولية لدى المشاركين، وتُحسن لديهم موهبة اتخاذ القرار المناسب عند التعامل مع التحديات، وتختصر الوقت في بناء النموذج المتميز رياضياً وثقافياً وبما يخدم المجتمع مستقبلاً.

الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
آخر الأخبار
الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
الإمارات
الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
اليوم 12:44
يونيون برلين مهتم بضم كيفين فولاند
الرياضي
يونيون برلين مهتم بضم كيفين فولاند
اليوم 12:37
رايس يغادر وستهام باتجاه أرسنال
الرياضي
رايس يغادر وستهام باتجاه أرسنال
اليوم 12:32
رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة
عربي ودولي
رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة
اليوم 12:25
البرلمان التركي يعمل خلال عطلته الصيفية لمناقشة انضمام السويد للناتو
عربي ودولي
البرلمان التركي يعمل خلال عطلته الصيفية لمناقشة انضمام السويد للناتو
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©