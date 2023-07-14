منتخب الشابات للسلة يطير إلى أميركا



علي معالي (دبي)



تتوجه بعثة منتخب السلة للشابات إلى واشنطن، يوم السبت، لإقامة معسكر تدريبي يستمر إلى 31 يوليو الجاري، بدعوة من سفارة الدولة في أميركا، ويخوض مباراة مع واشنطن مايستيكس، وعقدت السفارة اجتماعاً مع البعثة «عن بُعد»، لمناقشة الخطوط العريضة للرحلة التدريبية الأولى لهذا الجيل من اللاعبات.

يتضمن البرنامج عدداً من التدريبات مع مدربين يقودون فرق الدوري الأميركي للمحترفات، وكذلك مشاهدة بعض مباريات دوري السيدات للمحترفات، خاصة واشنطن مايستيكس، على أن تبدأ التدريبات صباح الاثنين، وتقوم مدربة واشنطن مايستيكس بقيادة مران المنتخب الخميس والجمعة المقبلين.

وحرصت سفارة الدولة على أن يكون هناك برنامج تدريبي مكثف للاعبات، إضافة إلى تنظيم رحلات ترفيهية والالتقاء مع أصحاب الهمم.

تضم البعثة ميثاء بن ضاوي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد، وجاسم عبدالرضا مدرب المنتخب، وزهرة البلوشي مديرة المنتخب، واللاعبات صالحة آل علي، صفية عادل، طيف عيسى، عائشة عمر، عفراء الكندي، علياء المحمود، مريم عبدالرحيم، ميعاد المازمي، لطيفة سيف، والهنوف آل علي.