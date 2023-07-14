«أوليه» بطل «لأكاديميات الخليجية»



عجمان (الاتحاد)



توج الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير مكتب شؤون المواطنين في عجمان، أكاديمية أوليه البحرينية لفئتي تحت 12 سنة و14 سنة بطلاً لـ «النسخة السادسة» من مهرجان كواترو الخليجية للأكاديميات الكروية التي استضافتها عجمان في ملاعب مركز كواترو بمنطقة مشيرف، برعاية الشيخ عبدالعزيز النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.

وحضر حفل الختام أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة، وعبدالعزيز عبدالله المشرف العام على البطولة، وعبدالله البكر ممثل دائرة التنمية السياحية في عجمان، الراعي الرئيسي والرسمي للبطولة، وعادل الهاشمي مالك لافيش للعطور الراعي الذهبي للبطولة.

ونجح فريق أكاديمية أوليه البحرينية، في السيطرة على منصة التتويج، وحصد الذهب واللقب للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز على الأكاديمية الأرجنتينية 3-0 و2-1، على مستوى الفئتين 12 سنة و14 سنة، وحل فريق أكاديمية سمارت العُمانية ثالثاً في فئة 12 سنة، وأكاديمية القصيم السعودية في المركز الثالث في فئة تحت 14 سنة.

وشمل حفل الختام الشركات الراعية بدروع تذكارية، سلمها الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، كما تم تكريم حكام المباريات علي الشحي رئيس اللجنة، وفهد أحمد وعلي أحمد، وأيضاً نجوم البطولة الذين يشكلون مستقبل الكرة الخليجية من فئة 12 سنة، وهم أحمد عبدالرحمن أحمد «أكاديمية سفنتين فور الكويتية» الحائز على لقب أفضل لاعب في البطولة، ودرفيك أوجيجن «أكاديمية أوليه» أفضل حارس، وراشد سعيد المري «الأكاديمية الأرجنتينية» هداف البطولة، ونال الكويتي حمود الشارخ لقب أفضل لاعب جماهيري، والعُماني عمار الشيزاوي أفضل صانع ألعاب، والكويتي عمر مشعل أفضل مدافع، وسعيد جاسم أفضل مدرب، والبحريني محمود حسن أفضل إداري.

ونال فريق سفنتينن فور الكويتي لقب الفريق المثالي، فيما كان المركز الأول والميداليات الذهبية لفئة 12 سنة لفريق أوليه البحريني، والوصافة والميداليات الفضية للأكاديمية الأرجنتينية وحلت سمارت العُمانية ثالثاً ونالت الميداليات البرونزية.

وفي فئة 14 سنة، نال غيث علي الغيثي من أكاديمية سمارت العُمانية على لقب أفضل لاعب في البطولة، وفاز علي جاسم الأميري من الأكاديمية الأرجنتينية لقب أفضل حارس وزميله في الأكاديمية نفسها، حمزة علي خليل لقب هداف البطولة، والعراقي كرار حسين من أكاديمية العطار أفضل لاعب جماهيري، وأحمد بن جميع من البحرين أفضل صانع ألعاب، والسعودي تركي عبددالله من أكاديمية القصيم أفضل مدافع، وميلان من أوليه البحرينية أفضل مدرب، والسعودي عبدالله بن ناصر أفضل إداري.