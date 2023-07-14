العين يفتتح «الوديات» بالعشرة في كوتيلاس

معتز الشامي (دبي)

حقق نادي العين فوزاً عريضاً في أولى تجاربه الودية بمعسكر إسبانيا، والتي جرت صباح أمس أمام فريق كوتيلاس الإسباني، وشهدت مشاركة جميع اللاعبين الجدد المنضمين إلى قائمة «الزعيم» هذا الصيف.

وبدأ العين بتشكيل ضم خالد عيسى وبندر الاحبابي وخالد الهاشمي وكوامي وإيريك ويحيى نادر وأحمد برمان وسفيان رحيمي وعمر اتزيلي وكاكو ولابا كودجو.

وافتتح لابا التسجيل بهدف في الدقيقة التاسعة ثم توالت بعدها الأهداف، حيث سجل عمر أتزيلي الهدف الثاني ثم كاكو الهدف الثالث، وقبل نهاية الشوط سجل الفريق الإسباني هدفه الوحيد لينتهي الشوط بثلاثية مقابل هدف .

بينما أجرى المدرب الهولندي ألفريد شرودر تبديلات عدة خلال الشوط الثاني، حيث دفع بفريق كامل مكون من محمد بوسنده وسعيد جمعة ومحمد علي شاكر ورفائيل بيريرا ومنصور الشامسي وخالد البلوشي ومحمد عباس وسلطان الشامسي وحازم محمد وماتياس بلاسيوس وعيسى خلفان.

وسجل عيسى خلفان الهدفين الرابع والخامس قبل أن يسجل مدافع كوتيلاس هدفاً ذاتياً في مرماه.

وواصل العين سيطرته على مجريات اللعب تماماً خلال الشوط الثاني، حيث سجل منصور الهدف السابع ثم أضاف محمد عباس الهدف الثامن ثم حازم محمد أحد لاعبي فريق الرديف الهدف التاسع، قبل أن يعود منصور الشامسي وينهي غلة الأهداف بالهدف العاشر للزعيم والشخصي الثاني.