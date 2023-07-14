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الرياضي

«الأجنبي الرابع» يقترب من خورفكان

«الأجنبي الرابع» يقترب من خورفكان
14 يوليو 2023 14:48

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

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وصلت المفاوضات بين شركة خورفكان لكرة القدم، مع «الأجنبي الرابع» الذي يلعب في مركز الوسط المهاجم إلى مراحلها النهائية، في انتظار الإعلان رسمياً عن الصفقة خلال 48 ساعة، فيما تعاقد النادي مع سعيد أحمد قادماً من العين. 
من جانب آخر، يخوض «النسور» الودية الأولى يوم الأحد، قبل السفر إلى معسكر القاهرة، يتخلله خوض 4 وديات مع فرق مصرية مختلفة، وتسافر البعثة 18 يوليو، وعودة إلى الدولة 3 أغسطس، على أن يلعب خورفكان عدداً من المباريات مع الفرق المحلية في المرحلة الثالثة الإعداد، قبل انطلاق «دوري أدنوك للمحترفين».

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
العين
مصر
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