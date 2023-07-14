الجزيرة يخسر «الودية الأولى»



فيصل النقبي (أبوظبي)

خسر الجزيرة أمام « تي إس في بوخباخ» بهدف، خلال المباراة الودية الأولى التي يخوضها الفريق في معسكر ألمانيا، استعداداً للموسم الجديد، وقام الهولندي فرانك دي بور مدرب «فخر أبوظبي» بتجربة العديد من اللاعبين في اللقاء، للوقوف على مستوياتهم الفنية بعد فترة ابتعاد عن «المستطيل الأخضر» خاصة أنه منح الفرصة للجميع.

ويواصل الجزيرة تدريباته بحماس، ووصل الفريق إلى حالة جيدة من اللياقة البدنية، وفقاً لخطة الجهازالفني.

ويلعب «فخر أبوظبي» 4 تجارب أخرى في فترة المعسكر الخارجي، مع فرق أوروبية مختلفة، قبل عودة البعثة إلى أبوظبي 30 يوليو الحالي.