موقف «قائد الهامرز» يثير غضب مويز

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى ديفيد مويز المدير الفني لوستهام الإنجليزي غضبه الشديد لتأخر البت في صفقة ديكلان رايس متوسط ميدان الفريق، والذي ينتقل هذا الصيف إلى أرسنال مقابل 117 مليون يورو.

ويرجع غضب مويز إلى أن الأوراق الخاصة بهذه الصفقة والموجودة مع مسؤولي "المدفعجية" منذ أكثر من أسبوع، لم يتم التوقيع عليها حتى الآن، ما تسبب في هذا التأخير. كما أبدى مويز أسفه لهذا البطء في التعامل مع الصفقة من جانب أرسنال، وقال إنه لا يستطيع التخطيط بأريحية للموسم الجديد، طالما إن "كابتن الهامرز" مازال موقفه غامضاً حتى الآن.

ووعد مسؤولو أرسنال نظرائهم في وستهام بتوقيع الوثائق الخاصة بالعقد اليوم، رغم أن مفاوضات الطرفين انتهت قبل عشرة أيام. ولا يزال ديكلان رايس حتى الآن لاعباً في صفوف وستهام، ولكنه لم يذهب مع الفريق خلال جولته الصيفية في أستراليا، حيث يلعب أرسنال مباراتين الأولى أمام بيرث جلوري الأسترالي والثانية أمام توتنهام الإنجليزي، بينما يبدأ الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بعد أقل من شهر من الآن.

وأضاف مويز الذي سبق له تدريب إيفرتون ومانشستر يونايتد، قائلاً في تصريحاته للصحفيين في بيرث بأستراليا، الكل يعلم الموقف ونحن في انتظار أن يحدث شيء ما. وفيما يتعلق ببديل ديكلان رايس، أبدى مويز تحفظه بشأن البدلاء المحتملين، لهذا النجم الكبير الذي كان له دور رائع مع الفريق في الموسم المنتهي، وأيضاً في الفوز على فيورنتينا الإيطالي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي. وعلق قائلاً: لا أعتقد إننا يمكنا أن نجد بديلاً على نفس مستوى رايس. هذا أمر مؤكد .

ولما كان الفريق ينقصه رايس وعدد آخر من النجوم، فإنه من المنتظر أن يواجه بيرث جلوري بفريق من الشباب في أول مباراة له بعد الفوز الأوروبي. وقال مويز: سنقوم باستكمال قوام الفريق ولكننا لن نعطي أي فكرة مسبقة ولن نطرح أي اسم الآن مهما كان الأمر .

واختتم مويز تصريحاته بقوله: لدينا ذكريات جميلة لا يمكن أن تمحى سريعا ولكننا انتقلنا إلى شيء آخر ونسعى لتجهيز فريق قادر على مواجهة تحديات الموسم الجديد.