نادي الإمارات يبدأ صيانة وتحسين مرافق الاستاد



رأس الخيمة (الاتحاد)



بدأت إدارة نادي الإمارات، بالتنسيق مع الجهات المعنية لصيانة، وتطوير وتحسين مرافق استاد كرة القدم الرئيسي، بما يتوافق مع متطلبات رابطة المحترفين، وسعياً للحاق باستضافة أول مباراة رسمية في «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تجمع «الصقور» مع عجمان في الجولة الثانية من الدوري.

وقال ثاني سالم الشحي عضو مجلس الإدارة بالنادي، إن الأعمال انطلقت منذ الزيارة السابقة لتهيئة المرافق المختلفة، بما يخدم التطلعات ومتطلبات إقامة المباريات على الاستاد.

تشتمل خطة الصيانة والتطوير، المدرجات خلف المرمى، والمنصات الرئيسية، والإنارة ودكتي الاحتياط، وجزءاً من الأعمال التطويرية في الملعب الرئيسي، واستبدال مقاعد كبار الزوار وأساسات ومقاعد الجماهير بالمدرج القديم، ومقاعد منصة الإعلاميين، وتنفيذ أعمال الطلاء الداخلية والخارجية في مبنى الملعب، على أن تشهد المرحلة الثانية مواصلة الأعمال في الملعب الرئيسي مع مشاريع مستقبلية، منها إنشاء مدرج جديد خلف المرمى بالاستاد وأعمال داخلية.

وأضاف ثاني الشحي أن نادي الإمارات يسعى دائماً إلى تهيئة البنية التحتية المناسبة والبيئة الرياضية بشكل أكثر تميزاً.

وبدوره ثمن مجلس إدارة نادي الإمارات الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة للنادي والمنظومة الرياضية بشكل عام، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ومتابعة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي، والتي تنعكس بدورها على مسيرة النادي، وبما يتوافق مع بذل المزيد من الجهود، من أجل تحقيق النتائج المشرفة لفرق النادي، في مختلف المناشط والاستحقاقات الرياضية.