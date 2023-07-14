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الرياضي

مركز تريندز واتحاد الكرة يستعرضان التعاون البحثي

مركز تريندز واتحاد الكرة يستعرضان التعاون البحثي
14 يوليو 2023 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد) 

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بحث مركز تريندز للبحوث والاستشارات واتحاد كرة القدم دور البحث العلمي في الرياضة، وأهمية الرياضة بوصفها أداة فعالة في العلاقات ووسيلة ناجعة للمساهمة في تنمية الشباب وتحقيق التنمية البشرية، ونشر ثقافة التسامح والتعايش.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها وفد تريندز برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز مع محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وعدد من المسؤولين بالاتحاد، لدى زيارته مقر الاتحاد في منطقة الروضة بأبوظبي.
وشهد الحوار استعراض أهمية البحث العلمي بوصفه المحرك والأداة لاستشراف المستقبل والتنمية المستدامة، وعرض الوفد رؤيته البحثية العالمية ومجالات التعاون مع اتحاد كرة القدم، لاسيما أن الاتحاد يركز على الشباب وهم في صلب اهتمامه.
وأكد الجانبان أن الرياضة تعتبر ركيزة أساسية في تشكيل الهويات الوطنية للدول، حيث تعزز روح الولاء والانتماء والوحدة، وتقوي التلاحم المجتمعي، وتعمل على بناء جسور ثقافية معرفية حضارية.
وأوضح الدكتور محمد العلي رؤية «تريندز» البحثية، وعرض طبيعة عمل المركز والسعي لتعزيز دوره في تنمية القدرات واستشراف الأحداث، بل وصناعة المستقبل، كما عرض جهود «تريندز» في مجالات استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية والاستشارات التي يقدمها، معرباً عن أمله في تعاون مثمر مع اتحاد كرة القدم، بما يحقق أهداف الجانبين ويطور الإمكانيات بطريقة علمية.
ورحب محمد بن هزام بوفد «تريندز»، مشيداً بجهوده البحثية ومبادرته للتعاون مع اتحاد الكرة، وقال إن البحث العلمي أمر أساسي في تطوير قطاع كرة القدم، مؤكداً الحرص على مد جسور التعاون مع «تريندز» وغيره من المؤسسات، بهدف تبادل التجارب واكتساب الخبرات وتطوير قدرات الرياضيين، خاصة اللاعبين ومنتسبي اتحاد الكرة عبر البرامج المتخصصة التي تستند إلى نهج معرفي يعتمد التعليم الذكي، وتحفيز ثقافة الابتكار والريادة.
واتفق الجانبان على استمرار التواصل، وتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بحثي في المستقبل القريب بما يخدم استراتيجية الجانبين ويحقق أهدافهما.

الإمارات
أبوظبي
اتحاد كرة القدم
محمد بن هزام
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