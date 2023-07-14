25 لاعباً في بعثة البطائح إلى النمسا



علي معالي (دبي)



يتوجه البطائح إلى النمسا يوم الأحد، لإقامة معسكر تدريبي، استعداداً للموسم الجديد، يستمر إلى 9 أغسطس المقبل، يخوض خلاله 4 مباريات متدرجة المستوى، وغادر علي محمد إداري الفريق قبل سفر البعثة لإنهاء الترتيبات، نظراً لما يملكه من وخبرة لوجوده لفترة طويلة مع الشارقة.

يرأس بعثة البطائح طارق الخمبشي عضو مجلس الإدارة، مشرف الفريق، وتضم 25 لاعباً، منهم 4 أجانب، وفي انتظار الانتهاء من الاتفاق النهائي مع المهاجم البرازيلي ماركوس جونيور «30 عاماً»، الذي يلعب مع يوكوهاما مارينوس الياباني، ويضم «الراقي» حالياً «الرباعي الأجنبي»، الإيفواري ميليكي أورليتش، والكاميروني بيتروس بومال، وديني بورجيس من الرأس الأخضر، كما تم تجديد التعاقد مع الكاميروني أناتول أبانج.

ويبدأ البطائح مبارياته الودية في معسكره الخارجي بلقاء باد والترسدروف النمساوي، يوم 24 يوليو الجاري، على أن يخوض المباراة الثانية يوم 28 يوليو مع الشارقة، الذي يقيم معسكره في النمسا أيضاً، والمواجهة الثالثة مع الأهلي القطري يوم 3 أغسطس المقبل، على أن تكون المباراة الختامية يوم 8 أغسطس، ولم يتحدد طرفها الثاني حتى الآن.

ودشن «الراقي» تحضيراته للموسم الجديد، بمعقله في مدينة البطائح، التي شهدت التجمع الأول للجهاز الفني واللاعبين يوم 8 يوليو، تحت قيادة المدرب الروماني ميريل رادوي، وأعلنت شركة كرة القدم عن تعيين عدنان الحمادي مساعداً، إضافة إلى المترجم عبدالعزيز الحمادي.