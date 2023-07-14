«الإبداع الرياضي» تُحفز أنس جابر على الفوز بلقب «ويمبلدون»



دبي (الاتحاد)



هنأت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، التونسية أنس جابر المصنفة سادسة عالمياً، بمناسبة تأهلها إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للعام الثاني على التوالي.

وتمنت الجائزة للبطلة العربية الفوز في نهائي البطولة، السبت، لاسيما أنها ستخوض النهائي الثالث لها في بطولات الجائزة الكبرى للتنس خلال 12 شهراً فقط، بعد أن حلّت ثانية في ويمبلدون في يوليو 2022، وثانية أيضاً في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر 2022.

وكرمت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» البطلة التونسية، في بداية مشوارها نحو البطولات العالمية، حيث تم منحها جائزة «رياضي عربي متميز» ضمن الدورة الثالثة للجائزة عام 2011، عندما كانت تبلغ 16عاماً، بعد فوزها بلقب الناشئات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، إحدى بطولات الجائزة الكبرى للتنس، حيث تسلمت الجائزة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس الجائزة، ووقفت على منصة التكريم، وسط نخبة من المبدعين الرياضيين العرب، في مختلف مجالات العمل الرياضي، كما تحرص الجائزة على متابعة تطور النجمة التونسية العربية، وتحفزّها لتحقيق المزيد من الإنجازات غير المسبوقة للتنس العربي والأفريقي.

وتأهلت أُنس جابر إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد تغلبها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالمياً، بنتيجة 6-7، 4-6، 3-6، وبعد أن خسرت نهائي النسخة الماضية من البطولة أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، وتملك أنس فرصة كبيرة للظفر بأول لقب لبطولات الجائزة الكبرى، عندما تواجه التشيكية ماركيتا فوندروشوفا في نهائي ويمبلدون.