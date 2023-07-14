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46 حكماً في معسكر «الصف الثاني»

46 حكماً في معسكر «الصف الثاني»
14 يوليو 2023 12:00

 
دبي (الاتحاد)

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انطلق المعسكر الداخلي لحكام كرة القدم «الصف الثاني» الذي تنظمه لجنة الحكام في اتحاد الكرة في دبي من 13 إلى 16 يوليو الحالي، بمشاركة 46 حكماً المُكلفين بإدارة مباريات دوري المحترفين تحت 21 سنة، ويأتي التجمع في مستهل البرنامج الفني لإدارة الحكام، استعداداً لموسم 2023-2024.
ويتضمن برنامج المعسكر محاضرات نظرية، يٌقدمها لي بروبرت مدير إدارة الحكام، وعصام عبدالفتاح المدير الفني الجديد للحكام، وصالح المرزوقي وسلطان ساحوه، فريق عمل حكام المراحل السنية، والتي تتطرق لشرح تعديلات القانون الجديدة، وتحليل بعض الحالات التحكيمية، بالإضافة لكيفية التحرك الصحيح خلال المباراة، وكيفية إدارة المباراة، ورصد الحالات داخل منطقة الجزاء وحالات التسلل.
بينما تشمل التطبيقات العملية اختبارات في حالات الفيديو، وتدريبات عملية بالاستعانة بلاعبين، وتطبيق جميع المواد التي تم مناقشتها نظرياً.
من جهة أخرى، تقيم إدارة الحكام اختبارات لياقة بدنية لحكام الفريق الأول وحكام الصف الثاني من 20 إلى 22 يوليو الجاري، وذلك على ملاعب اتحاد الكرة في دبي.

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