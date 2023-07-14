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عجمان يغادر إلى نورمبرج

عجمان يغادر إلى نورمبرج
14 يوليو 2023 11:42

 
رضا سليم (دبي) 

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غادرت بعثة عجمان إلى مدينة نورمبرج الألمانية، لإقامة المعسكر الخارجي، استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي يدشنه «البرتقالي» بمواجهة شباب الأهلي «حامل لقب» دوري أدنوك للمحترفين، ويضم البعثة 45 شخصاً، برئاسة محمد جبر عضو مجلس إدارة النادي واللاعبين، والجهاز الفني بقيادة البرازيلي كايو زاناردي، وأيضاً الجهازين الإداري والطبي، ويستمر المعسكر إلى 31 يوليو الجاري، ويتخلله 4 مباريات ودية، ويعود الفريق بعدها إلى عجمان، لبدء المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد، وتتضمن ودية واحدة مع أحد أندية دوري المحترفين.
يذكر أن «البرتقالي» أكمل عقد الأجانب، بعد التعاقد مع المدافع التونسي نادر الغندري، ومواطنه هيكل الشيخاوي، وتمديد عقد البحريني علي مدن، واستمرار المغربي وليد أزارو، والكونغولي بريستيج مبونجو، بجانب عصام فايز في فئة المقيم الذي تم تجديد عقده حتى 2027، ومونيز القادم من الوحدة على سبيل الإعارة.
وعلى مستوى المواطنين، تعاقد النادي مع سيف راشد، قادماً من الشارقة لمدة موسمين، فيما كانت آخر الصفقات انضمام سبيل جاسم لاعب دبا الفجيرة، وخرج من القائمة التونسي فراس بالعربي الذي انتقل إلى الشارقة، والمدافع السلوفيني ميرال. 

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
شباب الأهلي
ألمانيا
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