«المضايقات» تُخرج «نجم السامبا» من حسابات إنريكي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لا ينوي الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان الاعتماد على البرازيلي نيمار دا سيلفا في تشكيلته الهجومية الأساسية في الموسم الجديد، نظراً لعدم جاهزيته حتى الآن من إصابة «الكاحل الأيمن» التي تعرض لها في فبراير الماضي، واضطر بسببها إلى إجراء جراحة في مارس بقطر.

وكشفت التدريبات الأولى التي أجراها نيمار بمفرده قبل أيام، عن أنه لا يزال يعاني من «مضايقات» مكان الإصابة، واضطر الجهاز الطبي إلى وضعه تحت الملاحظة لمعرفة تطور حالته على وجه الدقة.

يأتي هذا في الوقت الذي تبحث فيه إدارة سان جيرمان عن التخلص من نيمار، سواء بالبيع أو الإعارة هذا الصيف، وإن كانت الإعارة هي الاحتمال الأكبر، نظراً للراتب الكبير الذي يحصل عليه نجم «السامبا».

والمعروف أن العلاقة بين نيمار وبعض جماهير«حديقة الأمراء» وصلت إلى طريق مسدود في الأسابيع الأخيرة من الموسم المنتهي، حيث توجه عدد منهم إلى منزله، وتظاهروا أمامه مطالبين برحيله.

وذكرت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، أن إنريكي لا يزال يتعامل على أساس أن كيليان مبابى نجم الفريق وهدافه الأول سيكون موجوداً في الهجوم «جناحاً أيسر»، ويأمل أن ينتهي به الأمر بالبقاء مع الفريق، مثلما يتمنى أن تنتهي المفاوضات مع الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي نهاية سعيدة، ليكون رأس حربة الفريق، أو يكون الفرنسي راندال كولو مواني هو رأس الحربة الأساسي، بينما يكثف النادي جهوده من أجل محاولة الفوز بصفقة البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ليكمل الخط الهجومي للفريق في الجناح الأيمن، هكذا تبدو الصورة، وكأن نيمار ليس له مكان فيها.

ويتردد أن تشيلسي ينتظر معرفة موقف نيمار من البقاء أو الرحيل، لكي يتحرك بجدية، من أجل الحصول على خدماته، سواء بالشراء أوعن طريق الإعارة.

ومن جانبها، أكدت صحيفة «ليكيب» أن الاختبارات الأخيرة التي أجراها نيمار أثبتت بالفعل عدم جاهزيته الكاملة حتى الآن، وقالت إن النجم البرازيلي توجه للمستشفى لاختبار حالة قدمه، وعاد بعدها للمشاركة في تدريبات خفيفة، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.