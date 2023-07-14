فيتوريا: هدفي قيادة «الفراعنة» إلى «مونديال 2026»



القاهرة (د ب أ)

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، أن فريقه يبدأ من الآن استعداداته للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال إنه يحترم جميع فرق المجموعة، ولكن من يريد التأهل إلى البطولة الأهم، وهي كأس العالم، عليه أن يلعب للفوز، وجمع أكبر عدد من النقاط للصعود إلى «المونديال».

وأضاف أنه يدرك تماماً أهمية التأهل لكأس العالم، ويسعى جاهداً مع باقي أفراد طاقمه واللاعبين لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026.

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كل من أميركا، كندا والمكسيك، عن وقوع مصر في المجموعة الأولى مع بوركينا فاسو، غينيا بيساو وسيراليون جيبوتي وإثيوبيا.