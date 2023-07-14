السبت 15 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

فيتوريا: هدفي قيادة «الفراعنة» إلى «مونديال 2026»

فيتوريا: هدفي قيادة «الفراعنة» إلى «مونديال 2026»
14 يوليو 2023 10:36

 
القاهرة (د ب أ) 

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، أن فريقه يبدأ من الآن استعداداته للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026. 

أخبار ذات صلة
«الأجنبي الرابع» يقترب من خورفكان
كولر: ينقصني هذا اللقب مع الأهلي

وقال إنه يحترم جميع فرق المجموعة، ولكن من يريد التأهل إلى البطولة الأهم، وهي كأس العالم، عليه أن يلعب للفوز، وجمع أكبر عدد من النقاط للصعود إلى «المونديال». 

وأضاف أنه يدرك تماماً أهمية التأهل لكأس العالم، ويسعى جاهداً مع باقي أفراد طاقمه واللاعبين لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026.
أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كل من أميركا، كندا والمكسيك، عن وقوع مصر في المجموعة الأولى مع بوركينا فاسو، غينيا بيساو وسيراليون جيبوتي وإثيوبيا.

مصر
كأس العالم
روي فيتوريا
آخر الأخبار
الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
الإمارات
الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
اليوم 12:44
يونيون برلين مهتم بضم كيفين فولاند
الرياضي
يونيون برلين مهتم بضم كيفين فولاند
اليوم 12:37
رايس يغادر وستهام باتجاه أرسنال
الرياضي
رايس يغادر وستهام باتجاه أرسنال
اليوم 12:32
رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة
عربي ودولي
رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة
اليوم 12:25
البرلمان التركي يعمل خلال عطلته الصيفية لمناقشة انضمام السويد للناتو
عربي ودولي
البرلمان التركي يعمل خلال عطلته الصيفية لمناقشة انضمام السويد للناتو
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©