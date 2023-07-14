أنس جابر.. هل «الثالثة ثابتة»؟



لندن (أ ف ب)

أصبحت الفرصة سانحة مجدداً أمام التونسية أنس جابر للظفر بأول لقب كبير في مسيرتها، بعدما بلغت نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، على حساب البيلاورسية أرينا سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة، ضاربة موعداً مع التشيكية ماركيتا فوندروشوفا الفائزة على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

وعادت جابر إلى المباراة القمة على العشب اللندني، بفوزها على المصنفة الثانية عالمياً، عندما عوضت تأخرها بمجموعة إلى فوز 6-7، 4-6، 3-6.

وبعد أن سقطت في نهائي العام الماضي أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، ستأمل المصنفة سادسة عالمياً في أن تكون «الثالثة ثابتة» هذه المرة، بعد أن حلّت وصيفة أيضاً في الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي للمصنفة أولى البولندية إيجا شفيونتيك.

وحرَمت جابر سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي من إنجازين مهمين، الأول بلوغ نهائي ويمبلدون للمرة الاولى في مسيرتها، والثاني اعتلاءها صدارة التصنيف العالمي على حساب شفيونتيك، إذ إن فوزها على التونسية كان كفيلا لتحقيق ذلك.

وللمرة الثالثة هذا العام في ويمبلدون، عوّضت جابر تأخرها بمجموعة إلى فوز.

قالت رداً على كيفية تعاملها مع الضغط «أعمل كثيراً مع المعالجة النفسية، يساعد ذلك كثيراً، أنا فخورة بنفسي لأن أنس القديمة كانت ستخسر المباراة وتعود إلى المنزل، ولكن أنا فخورة أني قاتلت حتى «الرمق الأخير».

وبعد أن التقيتا في الدور الثاني فقط من بطولة أستراليا المفتوحة مطلع هذا العام، حيث كان الفوز من نصيب فوندروشوفا، يتجدد اللقاء بين اللاعبتين، لكن هذه المرة في نهائي بطولة كبرى.

تتساوى اللاعبتان 3-3 في سجل المواجهات بينهما، وبعدما فازت التشيكية في أول لقاء جمعهما عام 2015، فازت جابر بثلاثة توالياً، قبل أن تسقط مرتين هذا العام، ثانيهما في الدور الـ32 لإنديان ويلز.

تحدث النجمة التونسية عن المواجهة «ماركيتا لاعبة جيدة، وخسرتُ مرتين ضدها هذا العام، لذا أسعى للثأر مرة جديدة، يبدو أن الأمر يفلح هذا العام».

وعلى غرار مباراة ربع النهائي ضد ريباكينا، والدور الثالث ضد الكندية بيانكا أندرييسكو، بطلة الولايات المتحدة المفتوحة 2019، عوّضت جابر تأخرها بمجموعة إلى فوز.

أما سابالينكا، وبعد أن غابت عن نسخة العام الماضي بسبب حظر اللاعبين الروس والبيلاروس، عادلت أفضل نتيجة لها على العشب اللندني التي حققتها العام قبل الماضي بوصولها الى المربع الذهبي.

وخاضت نصف نهائي بطولة كبرى للمرة السادسة في مسيرتها، الرابعة توالياً، علماً أنها نجحت مرة واحدة في بلوغ النهائي، عندما حققت لقب أستراليا المفتوحة مطلع العام.

وقلّصت جابر، الملقبة بـ «وزيرة السعادة» في بلادها، تفوق سابالينكا عليها في المواجهات المباشرة إلى 2-3، علماً أن التونسية سقطت في ربع نهائي ويمبلدون 2021 أمام سابالينكا.

وعمّا تعلّمته من العام الماضي، قال: «أن أحوّل الطاقة السلبية إلى إيجابية، والغضب من المجموعة الأولى لأبقى مركزة، تعلمت كيف أستمر على أمل الفوز بهذه المباراة»، قبل أن تضيف مبتسمة «وبهذه البطولة».

وأنهت جابر المباراة مع 14 خطأً مباشراً فقط مقابل 45 للبيلاروسية التي حققت 39 ضربة قاضية مقابل 28 للتونسية.

قالت سابالينكا التي أهدرت فرصة التقدم 5-3 في المجموعة الثانية على إرسالها، ما كان سيضعها على بعد شوط من النهائي «أتيحت أمامي العديد من الفرص ولم أستغلها، لعبَت أفضل في اللحظات الحساسة».

من جهتها، أصبحت فوندروشوفا أول لاعبة غير مصنفة تبلغ نهائي ويمبلدون منذ 60 عاماً، والأولى في العصر الحديث للعبة الذي بدأ في 1968، بفوزها على سفيتولينا 6-3، 6-3، وتخوض المصنفة 42 عالمياً ثاني نهائي كبير في مسيرتها، بعد أن حلت وصيفة في رولان جاروس 2019.

قالت بعد الفوز «لا يمكنني أن أصدق، أنا سعيدة بوصولي إلى النهائي، إيلينا محاربة وإنسانة رائعة، كانت مباراة صعبة».

وأضافت اللاعبة التي غابت عن المنافسات معظم عام 2022 بسبب جراحة ثانية في المعصم «لم ألعب ستة أشهر العام الماضي، ولا تعرف أبداً ما إذا بإمكانك العودة إلى هذا المستوى».