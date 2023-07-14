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كولر: ينقصني هذا اللقب مع الأهلي

كولر: ينقصني هذا اللقب مع الأهلي
14 يوليو 2023 08:53

القاهرة (د ب أ)

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أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب الزمالك، ضمن الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وسحق الأهلي غريمه التقليدي الزمالك 4-1، في مباراة مؤجلة من «المرحلة 31» لبطولة الدوري، ليواصل «الأحمر» احتفالاته بالتتويج باللقب الذي فاز به هذا الموسم للمرة الـ43 في تاريخه.
وقال كولر إنه رغم حسم لقب الدوري المصري رسمياً، والفوز مباراة القمة أيضاً فإن الموسم لم ينته بعد.
وأضاف: ما زالت هناك مباريات متبقية لنا في الدوري المصري، مسؤوليتي أن أجعل اللاعبين في أفضل مستوياتهم خلال المباريات الأربع المقبلة، لكي نواصل الانتصارات. وقال: لعبنا مباراة كبيرة في الشوط الأول، وهناك تسرع في اللمسة الأخيرة، ولذا أهدرنا عدة فرص سهلة، وسجلنا 3 أهداف فقط، وفي الشوط الثاني قل تركيز اللاعبين، لذلك تراجع الأداء قليلاً، ونجح الزمالك في استغلال ذلك، وسجل هدفه الوحيد، ولكننا نجحنا في مواصلة التقدم، وسجلنا الهدف الرابع، ونتيجة المباراة رائعة للغاية.
وأعرب كولر سعادته البالغة لفوزه بكل البطولات مع الأهلي منذ قدومه للفريق، وقال: فزت بكل شيء باستثناء كأس العالم للأندية، ولكن يجب أن نؤمن بحظوظنا ونحارب من أجل حلمنا.
وقال: قدمت كل ما لديَّ للفريق، لكي نكون في هذا المكان، والجهاز الفني واللاعبون نجحوا في رد الجميل لي، وقدموا مستويات رائعة على مدار الموسم.
وتوج كولر بخمسة ألقاب منذ قدومه لتدريب الأهلي في سبتمبر الماضي، خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش، حيث توج بالسوبر المصري لموسم 2021-2022 في أكتوبر الماضي بعد انتصاره 2 - صفر على الزمالك، قبل أن يفوز بلقبي كأس مصر كأس مصر لنفس الموسم، والسوبر المصري للموسم الحالي، على حساب بيراميدز.
وتُوج كولر بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي في النهائي، ثم حسم لقب الدوري المصري، الذي غاب عن الفريق الأحمر في الموسمين الماضيين.
بتلك النتيجة، عزز الأهلي، الذي حسم تتويجه بالبطولة منذ يوم الاثنين الماضي، موقعه في قمة جدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 78 نقطة، بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز، فيما بقي الزمالك، الذي نال خسارته الثامنة في المسابقة هذا الموسم، عند 59 نقطة في المركز الثالث.

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