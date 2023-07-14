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الرياضي

أوسوريو: أنا أخطأت!

أوسوريو: أنا أخطأت!
14 يوليو 2023 08:45

 
القاهرة (الاتحاد)


عمق الأهلي بطل الدوري جراح ضيفه غريمه التقليدي الزمالك، بفوز عريض 4-1 بملعب القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من «المرحلة 31» للدوري المصري لكرة القدم.
وقدم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، اعتذاره لجماهير فريقه عقب الخسارة، وقال: أتقدم باعتذار لجماهير النادي علي الخسارة، وأتحمل المسؤولية كاملة. 

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وأضاف: أسوأ سيناريو أن تستقبل هدفاً في بداية المباراة، وهو ما يؤثر علي المعنويات ويجعلك تحت ضغط.
وأضاف: أريد التعاقد مع مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسري، وهو ليس موجوداً لدي، ورغم ذلك أعرف ظروف النادي المالية. 

وقال: أخطأت في اختيار تشكيل المباراة، وواجهنا فريقاً يجري التحول من الدفاع للهجوم بشكل رائع.
وقال: علينا العمل على التحسن، وتصحيح الأخطاء، ونسيان مباراة الأهلي، مستمر مع الفريق بشكل طبيعي، وأمامنا مباريات قوية في البطولة العربية، أبرزها أمام النصر السعودي، والخسارة أمام الأهلي ستكون سبباً في صحوة عدد كبير من اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

 

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