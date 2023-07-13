«ثنائية» لخيول الإمارات في افتتاح «جولاي كب»

محمد حسن (دبي) حققت خيول الإمارات ثنائية خلال فعاليات اليوم الأول لمهرجان جولاي، الذي يقام بمضمار نيوماركت بالمملكة المتحدة، وجاءت الثنائية عبر "كاسل واي" لجودلفين و "إصرار" لشادويل. وتمكن "كاسل واي" بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، من انتزاع لقب سباق البحرين تروفي ستيكس للفئة الثالثة للخيول عمر 3 سنوات على مسافة 2600 متر. وتفوق "كاسل واي" على المرشح "تاور أوف لندن" الذي حل بالمركز الثاني بفارق رأس، ليحقق فوزه الثالث على التوالي والرابع في مسيرته، التي شهدت ست مشاركات كان انطلاقتها في أغسطس 2022 بمضمار نيوماركت. وأكمل الثنائية "إصرار" بإشراف جون وثيدي جوسدن وقيادة جيم كرولي، بعد أن حقق فوزاً قوياً في سباق برنسيس أوف ويلز ستيكس برعاية مملكة البحرين للفئة الثانية لمسافة 2400 متر. وتفوق ابن الفحل "محرر" على نجم جودلفين "أديار" بطل الديربي الإنجليزي 2021، الذي حل وصيفاً بفارق أربعة أطوال ونصف الطول، فيما حل في المركز الثالث رفيقه "جلوبال ستورم".