الفهيم: تجربة «الفيكتوري» تمنحني الخبرة

دبي (الاتحاد)

أكد أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق «فيكتوري 3»، أن تجربته في «الفيكتوري» تزداد نضجاً يوماً بعد يوم، خاصة بعدما منحه مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الثقة، بأن يكون ضمن الفريق المنافس في بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا-1» لموسم 2023.

وقال الفهيم: مرت 3 جولات من بطولة العالم 2023، وشاركت مع الفريق في الجولات الثلاث، وخضت سباقين رئيسيين في أندونيسيا وفرنسا، وحصدت نقاطاً، وهو مؤشر جيد يؤكد أهمية التحدي الكبير.

وأوضح الفهيم الذي يشارك في سباقات «فورمولا-1» للمرة الأولى هذا الموسم، وواجه التحدي أمام 19 متسابقاً من أفضل أبطال العالم، إن شغفه بالمشاركة في السباقات السريعة لم يتوقف منذ بداية التسعينيات، عندما خاض وللمرة الأولى بطولة العالم للدراجات المائية، والتي كانت بوابته لخوض تجارب أخرى مع الرياضة في الراليات الصحراوية، والعودة مجدداً إلى عالم البحر بعد انضمامه إلى «الفيكتوري» عام 2018، حيث تدرج في فئات عدة، هي «فورمولا-2» و«سباقات أف 4 أس»،، قبل أن ينال الشرف في خوض الفئة الأقوى هذا العام.

وقال الفهيم إن ثقة مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باختياري للفريق هذا العام، مع المتسابق الكبير السويدي أريك ستارك قائد زورق «فيكتوري 4» منحني المزيد من الثقة في أن أترجم ذلك إلى نجاحات، والمنافسة في هذا الحدث ليست سهلة، وتحتاج إلى التمرس، وواجهت الكثير من التحديات، منها تعرض الزورق مرتين للانقلاب في الصين وفرنسا، مما منحني المزيد من الخبرات والتمرس في التعامل مع الظروف كافة.