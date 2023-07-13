الحصن يعلن برنامج الإعداد للموسم الجديد

فيصل النقبي (دبا الحصن)

أعلنت إدارة دبا الحصن عن جدول الإعداد للفريق الأول بالنادي للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى، حيث تبدأ التحضيرات اعتباراً من الغد بالفحوصات الطبية، ويتبع ذلك المعسكر الإعدادي يوم 29 من الشهر الجاري في مصر، حيث يشتمل المعسكر على 4 وديات مختلفة مع فرق مصرية.

ويعود الفريق إلى أرض الوطن 19 أغسطس، حيث تبدأ المرحلة الثالثة من الإعداد بخوض عدة مباريات ودية حتى بداية المنافسات.

وواصلت الإدارة الحصناوية تدعيم صفوف الفريق بالعديد من اللاعبين، سواء على صعيد الأجانب والمقيمين أو المواطنين، حيث تم التعاقد مع البرازيلي كايكي جيسوس وجيانلوكا سانتيني والمواطن طارق الخدي، على أن يتم الإعلان عن مزيد من الصفقات في الأيام المقبلة.