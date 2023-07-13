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الرياضي

عجمان يعلن ضم سيف راشد والغندري

سيف راشد ونادر الغندري
14 يوليو 2023 01:14

رضا سليم (دبي) 

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واصل نادي عجمان سياسته بتدعيم صفوف الفريق، حيث أعلن التعاقد مع سيف راشد قادماً من الشارقة، ضمن الصفقات الجديدة التي أبرمتها إدارة «البرتقالي» استعداداً للموسم الجديد، كما كشفت إدارة النادي عن صفقة المدافع التونسي الدولي نادر الغندري قادماً من الأفريقي التونسي، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، حيث ظهر الغندري في تدريبات الفريق أمس، مع إعلان النادي عن التعاقد معه، وهو آخر صفقات اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق، وسبقه إعلان التعاقد مع التونسي هيكل الشيخاوي، وتمديد عقد البحريني علي مدن واستمرار المغربي وليد أزارو والكونغولي بريستيج مبونجو، كما تعاقدت إدارة النادي مع جيانلوكا مونيز قادماً من الوحدة على سبيل الإعارة في فئة اللاعب المقيم.
وأعرب الغندري عن سعادته بالانضمام إلى «القلعة البرتقالية»، مؤكداً أن هدفه مع الفريق هو تحقيق النتائج الإيجابية مع زملائه اللاعبين وإسعاد جماهير «البرتقالي» التي تقف خلف الفريق في كل المباريات.

عجمان
نادي عجمان
سيف راشد
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