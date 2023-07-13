قرعة متوازنة للمنتخبات العربية في تصفيات مونديال 2026

أبيدجان(د ب أ) أسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عن مجموعات متوازنة لمصر والمغرب وتونس والجزائر. وأقيمت القرعة اليوم الخميس في مدينة أبيدجان الإيفوارية، بحضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، حيث أسفرت عن المجموعات التالية: المجموعة الأولى: مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي. وضمت المجموعة الثانية، السنغال والكونغو الديمقراطية وموريتانيا وتوجو والسودان وجنوب السودان. أما المجموعة الثالثة فضمت نيجيريا وجنوب أفريقيا وبنين وزيمبابوي ورواندا وليسوتو. وضمت المجموعة الرابعة: الكاميرون والرأس الأخضر وأنجولا وليبيا وإيسواتيني وموريشيوس. أما المجموعة الخامسة فمضت منتخبات المغرب وزامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا. بينما ضمت المجموعة السادسة: كوت ديفوار والجابون وكينيا وجامبيا وبوروندي وسيشيل. وضمت المجموعة السابعة: الجزائر وغينيا وأوغندا وموزمبيق وبوتسوانا والصومال. أما المجموعة الثامنة فضمت تونس وغينيا الاستوائية وناميبيا ومالاوي وليبيريا وساوتومي وبرينسيبي. وضمت المجموعة التاسعة منتخبات مالي وغانا ومدغشقر وأفريقيا الوسطى وجزر القمر وتشاد. ويقام المونديال القادم بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 بأوروجواي، بدلاً من 32 منتخباً، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي. وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلاً من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ السبع الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يجرى كل 4 أعوام. وتُقام التصفيات الأفريقية للمونديال المقبل بمشاركة الدول الـ54 الأعضاء في كاف، حيث تم توزيع تلك المنتخبات على 9 مجموعات، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة، وتجرى المباريات بينها بنظام الدوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة. في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي. ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو ما يعني إمكانية صعود 10 منتخبات أفريقية للمونديال القادم للمرة الأولى. وتم تقسيم المنتخبات الـ54 المشاركة في التصفيات، والتي سيكون من بينها 10 منتخبات عربية، إلى 6 مستويات، بناء على التصنيف أو الترتيب العالمي الأخير للمنتخبات، الذي أصدره فيفا الشهر الماضي، حيث ضمت كل مجموعة منتخب واحد من كل مستوى من المستويات الستة. وكشف الاتحاد الأفريقي مواعيد جولات دور المجموعات، ولقاءات ملحق منتخبات كاف، وكذلك مباراة الملحق العالمي، حيث ستكون على النحو التالي: الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023 الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024. وتقام الجولتان الخامسة والسادسة في الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025 الجولتان السابعة والثامنة في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025. وتقام الجولتان التاسعة والعاشرة في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025. أما دورة ملحق منتخبات كاف في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر 2025، وتقام مباراة ملحق فيفا في مارس 2026. يذكر أن المونديال الماضي، الذي جرى بقطر 2022، شهد أفضل إنجاز في تاريخ المنتخبات الأفريقية في كأس العالم، بتأهل المنتخب المغربي للدور قبل النهائي وحصوله على المركز الرابع.