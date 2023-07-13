الإمارات ترفع الحصاد إلى 17 ميدالية في «الألعاب العربية»



مسعد عبدالوهاب، علي الظاهري (الجزائر)



ارتفع رصيد الإمارات إلى 17 ميدالية «3 ذهبيات و4 فضيات و10 برونزيات»، في «النسخة 15» من دورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر حتى منتصف يوليو الجاري، وذلك بعد أن أضافت البعثة 4 ميداليات جديدة، أمس الأربعاء.

أحرز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن المركز الأول في «الشطرنج السريع»، وحصدت روضة السركال فضية «الشطرنج السريع» لفئة السيدات، كما تُوج منتخب سلة الكراسي المتحركة بـ «الفضية»، بحلوله في المركز الثاني بعد الجزائر الذي فاز في النهائي 87-38.

ورفع منتخب المبارزة للسيدات، المكون من نورا البريكي والهيام البلوشي وشما العبري رصيد المبارزة إلى 3 ميداليات، بحصده برونزية «الفرق للفلوريه»، لتضاف إلى فضية منتخب الرجال الذي سجل فضية «الفلوريه للفرق»، والمكون من حمد الجلاف، وخالد المرزوقي، وخليفة الكعبي، وفضية منتخب السيدات المكون من فجر المرزوقي، وزينب الحوسني، وشيخة الزعابي في «الإيبيه».



وواصل الشطرنج إنجازاته في «الألعاب العربية»، بعد فوز بطلنا الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن بذهبية المركز الأول في «الشطرنج السريع»، ضمن منافسات الرجال بجمعه 8.5 نقطة، وإحراز بطلتنا روضة السركال الميدالية الفضية في فئة السيدات برصيد 7 نقاط، ليرفع شطرنج الإمارات رصيده بعد «الثنائية الثمينة» إلى 4 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وميدالية فضية.

تابع المنافسات، يوسف سيف بن سباع آل علي، سفير الدولة لدى الجزائر، وسلطان بن مجرن، رئيس الوفد المشارك في دورة الألعاب العربية.

وأهدى سلطان بن مجرن الإنجازات التي حققها الوفد إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن ما حققه أبناء الإمارات في «الألعاب العربية» خلال فترة استعداد قصيرة يعد إنجازاً بكل المقاييس.

وأضاف: «الميدالية الذهبية الحقيقية لكل المشاركين في بعثة الإمارات بالجزائر، من لاعبين ولاعبات، وكل من شارك مع الوفد اعتبره حصد الذهبية، لأن الإنجاز تاريخي وغير مسبوق، وتحقق في ظروف إعداد غير كافية من حيث الوقت، إلا أن أبناء الإمارات على قدر التحديات دائماً».

وقال: «إنجاز الشطرنج إنجاز كبير يضاف إلى رصيد رياضة الإمارات، وكذلك المبارزة التي سجلت اسمها في سجل تاريخ الألعاب العربية بتميز، ونأمل التوفيق لرياضة الإمارات في كل الاستحقاقات».



ويواجه منتخب الطائرة للسيدات نظيره التونسي يوم الجمعة، في مباراة تحديد المركز الثالث، وقالت أروى أحمد، مديرة المنتخب: «اللاعبات يدخلن المواجهة بإصرار على بلوغ منصة التتويج من خلال حصد المركز الثالث، وهذا يتطلب منهن الفوز، وهن قادرات على ذلك، لما يتمتعن به من عزيمة وإرادة، بعد أن بذلن جهوداً كبيرة في المباراة الماضية أمام تونس، إلا أن فارق المستوى الفني رجح كفة الفريق التونسي الذي يضم عناصر ذات خبرة طويلة في اللعبة».

ويختتم منتخب الدراجات الهوائية مشاركته بسباق الفردي العام لمسافة 146.5 كلم، وتضم قائمة الفريق أحمد المنصوري، سيف الكعبي، جابر المنصوري، عبدالله آل علي، عبدالله الحمادي وخالد معيوف، ويشهد السباق مشاركة الإمارات والسع

ودية والبحرين والكويت وقطر والجزائر والمغرب وتونس، وأنهت مروة سلمان مشاركتها في الفردي العام للسيدات لمسافة 58.6 كلم، بإحرازها المركز الخامس عشر.

وأسفرت نتائج كرة الطاولة عن خسارة عبدالله البلوشي وعلي الحواي في الزوجي أمام السعودية 0-3 في ربع النهائي، فيما شهد الفردي مشاركة عبدالله البلوشي ومحمد عبدالله.

وأسفرت منافسات الكوميتيه التي خاضها منتخب الكاراتيه، عن فوز حوراء العجمي على لاعبة السعودية 7-4، ثم خسرت من لاعبة الجزائر 1-2 في دور المجموعات، وسارة العمري على لاعبة الأردن 6-0، قبل أن تخسر من لاعبة المغرب 0-5.



تكريم



من ناحية أخرى، قام سلطان بن مجرن، بتكريم وزير الشباب والرياضة الجزائري عبدالرحمن حماد، وأهداه درعاً تذكارية مقدمة من اللجنة الأولمبية الوطنية، بحضور يوسف سيف بن سباع آل علي، سفير الدولة لدى الجزائر، وذلك على هامش نهائي كرة السلة للكراسي المتحركة بين الإمارات والجزائر.

مكسب كبير



أبدى طارق الياسي، قائد منتخب سلة الكراسي المتحركة، سعادته بحصد «الفضية»، في ختام منافسات البطولة التي شهدت مشاركة قوية من نخبة المنتخبات، مشيراً إلى أنهم خاضوا المشاركة بطموح حصد الذهب، لكن العديد من التحديات واجهت المنتخب، أبرزها الإصابات وغيابات بعض العناصر الأساسية.

وأضاف الياسي أن «الفضية» تعتبر مكسباً في «الألعاب العربية»، إضافة إلى الاحتكاك مع العديد من المنتخبات، ومن بينها الجزائر مستضيف البطولة في الختام، مؤكداً أن حضور المسؤولين من الدولة أسهم في تحفيز اللاعبين، وتشجيعهم لتقديم أفضل ما لديهم، من أجل تشريف الدولة وحصد الإنجازات.

إنجاز رائع



أكد إسماعيل المرزوقي، مدير منتخب سلة الكراسي المتحركة، أن الإنجاز رائع بكل المقاييس، لأن المنتخب خاض المنافسات، في ظل نقص عددي لأبرز لاعبيه لظروف الإصابات، فضلاً عن المشاركة في بطولات خارجية أخرى مصنفة، كما افتقد جهود الكابتن طارق الياسي في مباراتين خسرهما الفريق، لأن اللاعب «عقل الفريق» الذي يقود الهجمات، وينهي بالتسجيل في السلة، وتمت إعادة تأهيله ولحق بالنهائي، والنتيجة منطقية، لأننا واجهنا منتخباً يضم عناصر ذات خبرة كبيرة، ونهدي الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات، ونهنئ الإمارات بالميدالية الفضية، وبأن لديها فريقاً قادراً على مقارعة الأقوياء على المستويات العربية والقارية والعالمية.

وأضاف: «نشكر قيادتنا الرشيدة على الدعم اللا محدود الذي توليه لأصحاب الهمم، كما نشكر اللجنة الأولمبية الوطنية التي أتاحت لنا الفرصة للمشاركة التي أثمرت هذا الإنجاز الكبير، لأنه تحقق في ظروف صعبة يمر بها المنتخب، ونعد قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات بالمزيد من الإنجازات».