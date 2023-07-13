«الرياضي للتعليم» يستعرض توصيات «استراتيجية المستقبل»



دبي (وام)

استعرض مجلس إدارة الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، مجموعة من التوصيات التي يتم تنفيذها في الفترة المقبلة، لتكون بمثابة منهاج العمل بالاتحاد.

وعقد المجلس اجتماعه الأول لسنة 2023 برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

حضر الاجتماع الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الأمين العام للاتحاد، و10 من أعضاء مجلس الإدارة، وعلي الظاهري، المدير التنفيذي للاتحاد.

وأسفر الاجتماع عن مجموعة من التوصيات، في مقدمتها دراسة مقترحات وتحديات النسخة السابقة للألعاب المدرسية 2023، مع تحديد وتبني الرياضيين المكتشفين منها لدعم مسيرتهم الرياضية في المرحلة الجامعية، ووضعهم على مسار الموهوبين.

كما شهد الاجتماع التوصية بإنشاء لجنة فرعية للرياضة المدرسية تابعة لمجلس التنسيق الرياضي، مع زيادة مشاركة المدارس الحكومية في النسخة القادمة للبطولة.

ورحب معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، بالأعضاء الجدد المنضمين لتشكيلة مجلس إدارة الاتحاد، مؤكداً أن الاتحاد يسعى لاستثمار أوجه التعاون كافة بين القطاع التعليمي وشركائه الاستراتيجيين لتعزيز منظومة العمل الرياضي، من خلال تطوير آلية اكتشاف المواهب الرياضية وتمكينها في المدارس والجامعات.

وقال: «يهدف الاتحاد لتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة للمساهمة في تطوير والارتقاء بالمنظومة الرياضية، لكون القطاع التعليمي يمثل القاعدة الأكبر والأشمل لانتقاء المواهب في المجتمع والاهتمام بها وتطويرها».

وأكد معاليه وجود طلب سابق من الاتحاد لتنظيم بطولة الألعاب المدرسية التي ستكون بمثابة تجربة أولى ونقطة انطلاق لنشاط الاتحاد على الصعد كافة.

ووجَّه مجلس الإدارة بضرورة إعداد تقرير عن أبرز وأهم الألعاب المدرسية التي ستكون تحت مظلة اللجنة الأولمبية في الدورة المقبلة، بالتعاون مع الاتحاد، للاستفادة من كل الدعم اللوجيستي.

من جانبه، استعرض الشيخ سهيل بن بطي سهيل آل مكتوم، المشاركات التي تمت خلال العام المنقضي في قطاع الرياضات الجامعية، والتي بلغت 1200 مشاركة في رياضات كرة القدم والطائرة والدراجات والريشة الطائرة.

وقال: «إن تطبيق هذه البرامج جاء لمواكبة الأنشطة المدرسية المماثلة»، مشيراً إلى أن دائرة المعرفة والتعليم بأبوظبي قدمت بعض الأنشطة الرياضية والمسابقات التي يمكن الاستفادة منها في الإمارات الأخرى، حيث تتضمن الاستراتيجية المستقبلية مشاركات دولية سيتم إشراك بعض الجامعات بها.

واستعرض آلية التنفيذ لخطة الألعاب المدرسية التي سيطبقها الاتحاد العام المقبل، وتقوم على الطبقة التنافسية من الفئة العمرية 15-17 سنة، والفئة الثانية والمستوى (0) الأخير.

وأوضح أنه تمت إضافة المستوى (0) للفئات العمرية من 9 سنوات إلى 14 سنة لضمان استدامة الرياضات وإقامة البطولات وتهيئة الفئة العمرية الأصغر، ومن ثم اختيار الرياضات تماشياً مع استراتيجية الرياضة، وإمكانية إضافة رياضات أخرى مستقبلاً.

وأكد أن الهدف من الرياضات المدرسية في الفئات العمرية المختلفة هو اكتشاف المواهب التي يتم صقلها من خلال إشراكها في بطولات محلية ودولية للوصول إلى الهدف المنشود في الأولمبياد، وهو 30 مشاركاً.

وأعلن الشيخ سهيل بن بطي سهيل آل مكتوم أن مراكز التدريب للمستويات كافة خلال فترة ثلاثة أشهر من فبراير إلى مايو 2023 بلغت 62 مركزاً، بالتعاون مع الشركاء ومؤسسة الإمارات للتعليم ووزارة التربية والتعليم، وشارك في أنشطتها 1748 مشاركاً و173 مدرباً وإدارياً.

وناقش الاجتماع مجموعة من التقارير، أبرزها اجتماع الاتحاد الآسيوي للرياضات الجامعية الذي استضافته دبي بمشاركة 32 دولة، وشهد انتخاب مجلس إدارة جديد ضم في عضوية مكتبه التنفيذي علي الظاهري، المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.

واستعرض المجلس اتفاقية التعاون مع اتحاد الصقور، تعزيزاً لأهمية تضافر الجهود ورفع الوعي لطلاب المدارس والجامعات في نشر الرياضات التراثية.

وقدم أعضاء الاتحاد مجموعة من الاقتراحات التي تعزز ممارسة الرياضية ومشاركة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في أنشطة الاتحاد عبر وزارة التربية والتعليم، وطرح إمكانية إقامة بطولة مماثلة للرياضة الجامعية، وخطط الربط المستقبلي بين البطولتين المدرسية والجامعية، والدور المأمول لأصحاب الهمم في المشاركة بهذه الفعاليات.