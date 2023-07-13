185 لاعباً يرسمون المشهد الأول في «الإمارات للمواي تاي»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً وعلى مدار 3 أيام، منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات، في فيستفال دبي أرينا، وذلك بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، ضمن أجندة فعالياته وبطولاته، الهادفة لدعم خطط تطوير اللعبة والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة.

وأعلن 185 لاعباً يمثلون 35 نادياً التحدي والتنافس على ألقاب 24 وزناً في البطولة، حيث ينتظر أن يشهد اليوم الأول للبطولة انطلاق الدور التأهيلي والذي يشهد ما يقارب 70 نزالاً، على أن تستكمل مواجهات الدور التأهيلي غداً، بينما تختتم المنافسات الأحد بنزالات ومواجهات الدور النهائي التي تنطلق من الساعة 2 ظهراً وتختتم عند الساعة 9 مساءً.

وتشهد البطولة مشاركة مميزة وإقبالاً كبيراً من قبل اللاعبين والأندية من داخل وخارج الدولة، كما أتاحت البطولة الفرصة لمشاركة اللاعبين من عمر 17 وحتى 40 عاماً، للتنافس في 24 وزناً، هي «تحت 45 كجم سيدات» و«تحت 48 كجم رجال وسيدات» و«تحت 51 كجم رجال سيدات» و«تحت 57 كجم رجال وسيدات» و«تحت 60 كجم رجال وسيدات» و«تحت 63,5 كجم رجال وسيدات» و«تحت 67 كجم رجال وسيدات» و«تحت 71 كجم رجال وسيدات» و«تحت 75 كجم رجال وسيدات» و«فوق 75 كجم سيدات» و«تحت 81 كجم رجال وسيدات» و«تحت 86 كجم رجال وسيدات» و«تحت 91 كجم رجال» و«فوق 91 كجم رجال».

واكتملت أمس عمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين، كما جرت القرعة الرسمية للبطولة وتم تحديد المواجهات بين جميع المشاركين، الذي أكملوا كافة تحضيراتهم التدريبية وجاهزيتهم لنزالات البطولة.

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، الجماهير ومحبي اللعبة لحضور منافسات البطولة ومتابعة نجومهم وتشجيع أبطالهم عن قرب وإتاحة الفرصة للجميع لعيش أجواء البطولة بصفة مجانية.

كما أعدت قناة أبوظبي الرياضية برنامجاً حافلاً للتغطية التلفزيونية المباشرة لجميع نزالات البطولة على مدار 3 أيام، ما يعزز المكانة المرموقة التي قطعتها اللعبة وتفاعل كافة الجهات لدعم مسيرة تفوقها.