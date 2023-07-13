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الرياضي

لامبارد يكشف رغبته في ضم «القائد الطفل»

لامبارد يكشف رغبته في ضم «القائد الطفل»
13 يوليو 2023 19:00

لندن (د ب أ)

كشف فرانك لامبارد، المدير الفني السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أنه كان يرغب في التعاقد مع ديكلان رايس، معتقداً أن لاعب خط وسط منتخب إنجلترا كان يمكن أن يكون قائداً للفريق الأزرق لفترة طويلة. 

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وأثبت رايس، الذي تدرج في صفوف فرق الناشئين والشباب بأكاديمية تشيلسي، نفسه كلاعب أساسي بالمنتخب الإنجليزي تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت، وقاد فريقه الحالي وستهام يونايتد للمجد بتتويجه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، قبل رحيله المتوقع لصفوف أرسنال. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» تصريحات لامبارد، الذي تولى تدريب تشيلسي بين عامي 2019 و2021، قبل أن يعود للعمل مؤقتاً كمدير فني للفريق اللندني في الموسم الماضي، حيث قال: "كنت أريد التعاقد مع ديكلان رايس". وأضاف لامبارد "قلت لنفسي "هذا الطفل سيكون قائداً لتشيلسي في السنوات العشر القادمة. لم يحدث ذلك، على أي حال، من الصعب تشريح عمل الآخرين". عاد لامبارد لتشيلسي كمدرب مؤقت للفريق في أبريل الماضي، بعد إقالة المدرب جراهام بوتر، لكن نتائج الفريق ظلت سيئة تحت قيادته، بعدما حقق انتصاراً وحيداً خلال 10 مباريات لعبها الفريق معه، لينهي الموسم الماضي في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي
ديكلان رايس
لامبارد
أرسنال
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