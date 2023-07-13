فوندروشوفا تكسر قواعد ويمبلدون

لندن (أ ف ب)

بلغت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا غير المصنفة المباراة النهائية من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-3 و6-3 في نصف النهائي.

وهي المرة الأولى التي تبلغ لاعبة غير مصنفة نهائي ويمبلدون منذ 60 عاماً، والأولى في العصر الحديث للعبة التي بدأت في 1968.

وستخوض التشيكية المصنفة 42 عالميًا ثاني نهائي كبير في مسيرتها، بعد أن حلت وصيفة في رولان جاروس 2019، حيث ستلاقي التونسية أنس جابر وصيفة العام الماضي أو البيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة.

وقالت بعد الفوز: "لا يمكنني أن أصدق. أنا سعيدة جدًا بوصولي إلى النهائي. إيلينا محاربة وإنسانة رائعة، كانت مباراة صعبة".

وأضافت اللاعبة التي غابت عن المنافسات معظم عام 2022 بسبب جراحة ثانية في المعصم "كنت متوترة للغاية، كنت متوترة طوال المباراة، تقدمتُ 4-0 في المجموعة الثانية وعدت من بعيد... لم ألعب ستة أشهر العام الماضي ولا أعرف أبدًا ما إذا بإمكانك العودة إلى هذا المستوى".

وقبل هذه النسخة، لم تتجاوز التشيكية، حاملة فضية أولمبياد طوكيو في صيف 2021، الدور الثاني على العشب اللندني في أربع مشاركات سابقة.

أما سفيتولينا "76 عالمياً" فحُرمت من بلوغ أول نهائي كبير، إذ تبقى أفضل نتيجة لها في بطولات الجراند سلام نصف نهائي ويمبلدون 2019 و2023 والولايات المتحدة المفتوحة 2019.

لكن سفيتولينا حققت أكثر من المتوقع، إذ عادت إلى المنافسات فقط منذ ثلاثة أشهر بعد إجازة الأمومة وشاركت ببطاقة دعوة.

وأطاحت في طريقها إلى نصف النهائي أربع متوجات ببطولات كبرى هن الأميركيتان فينوس وليامز وصوفيا كينن، البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في مواجهة مشحونة رياضيًا وسياسيًا في ثمن النهائي والبولندية إيجا شفيونتيك المصنفة أولى في ربع النهائي.

وغابت الأوكرانية عن المنافسات منذ أبريل من العام الماضي بسبب مشاكل صحية، بما فيها في الظهر، وإرهاق ذهني بسبب غزو روسيا لبلادها.

أعلنت لاحقًا حملها من لاعب كرة المضرب الفرنسي جايل مونفيس وأنجبت ابنتها في أكتوبر من العام الماضي، قبل أن تعود إلى المنافسات في أبريل هذه السنة وتتمكن من بلوغ ربع نهائي رولان جاروس.

وحافظت كل لاعبة على شوط إرسالها في الأشواط الأربعة الأولى قبل أن تتبادلا الكسر في الأشواط الثلاثة التالية، لكن التشيكية كسرت منافستها في الوقت المناسب في الشوط الأخير من المجموعة الأولى لتحسمها لصالحها.

حملت الزخم معها إلى المجموعة الثانية كاسرة إرسال الأوكرانية مرتين وتقدمت 4-0، إلا أن الأخيرة أخّرت تأهلها بعد أن فازت بثلاثة أشواط تواليًا، قبل أن تنهي التشيكية الأمور لصالحها وتعادل سِجل المواجهات بينهما إلى 3-3.