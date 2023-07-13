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رامسي يعود إلى «نادي الصبا»

رامسي يعود إلى «نادي الصبا»
13 يوليو 2023 18:41

لندن (د ب أ)

يستعد النجم الويلزي آرون رامسي لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية، قبل استكمال عودته إلى نادي طفولته فريق كارديف سيتي الإنجليزي لكرة القدم.
وذكرت تقارير إخبارية أن لاعب أرسنال الإنجليزي رفض عرضاً للعب في بطولة دوري المحترفين السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل الانتقال لكارديف، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب). وكان رامسي "32 عاماً" مدد تعاقده مع نيس الفرنسي لمدة 12 شهراً، بعدما لعب عدداً محدداً من المباريات مع الفريق الموسم الماضي، لكنه لم يخف رغبته في أن يكون أقرب إلى عائلته التي تعيش في العاصمة الويلزية كارديف حالياً، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا».
وقال رامسي خلال تواجده مع منتخب ويلز خلال فترة التوقف الدولي الشهر الماضي: "لقد كان هذا الموسم ناجحاً بالنسبة لي شخصياً، لقد لعبت الكثير من المباريات وظهرت بمستوى جيد". 

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وأوضح رامسي "أصعب شيء هو الابتعاد عن عائلتي. هذا هو الوضع الذي أجد نفسي فيه الآن".
وأضاف رامسي "لقد كنت بعيداً عن عائلتي ولم أتمكن من رؤية الأطفال وهم يكبرون، إنه أمر صعب دائماً. أتخيل أنه من الصعب على أي شخص أن يمر بتلك التجربة". وتابع: "مهما فعلنا في المستقبل، سوف نلتقي ونعود معاً". وأصبح رامسي أصغر لاعب ينضم للفريق الأول لكارديف في أبريل 2007، عندما كان يبلغ 16 عاماً و124 يوماً، ولعب دوراً في تأهل الفريق لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2008.
وبعد تألقه مع كارديف، جذب رامسي أنظار مسؤولي أرسنال، لينضم للفريق اللندني في صيف 2008، ويخوض معه أكثر من 360 مباراة، وتوج معه بثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي. وانتقل رامسي، الذي خاض 82 مباراة دولية مع منتخب ويلز، على سبيل الإعارة لكارديف لفترة قصيرة عام 2011، قبل أن ينضم ليوفنتوس الإيطالي عام 2019.
وقضى النجم الويلزي النصف الثاني من موسم 2021 / 2020 في رينجرز الإنجليزي، ثم انتقل لنيس الصيف الماضي. وأعلن نيس على موقعه على الإنترنت أن رامسي سيعود الأسبوع المقبل إلى التدريبات استعداداً للموسم الجديد، غير أن وكالة "بي أيه ميديا" أشارت إلى أن المحادثات جرت بين ممثلي رامسي ونيس لتسهيل عودته لكارديف من جديد.

آرون رامسي
أرسنال
يوفنتوس
كارديف سيتي
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