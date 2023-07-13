لاعبو البايرن تحت الفحص

ميونيخ(د ب أ)

بدأ اليوم نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم فترة الإعداد للموسم الجديد، وانضم اللاعبون الذين لا زالوا في فترة الإجازة إلى صفوف الفريق للخضوع للفحص الطبي في المستشفى.

وكان الجناح السنغالي ساديو ماني والحارس ألكسندر نوبل من بين اللاعبين الذين خضعوا للفحص الطبي، رغم التكهنات بشأن اقترابهما من الرحيل. وبحسب مجلة "كيكر شبورتس" فإن النادي البافاري يرغب في توفير الراتب الذي يحصل عليه ماني وتوجيهه إلى مصدر إنفاق آخر. وأثيرت تكهنات بشأن تلقي قائد المنتخب السنغالي عدة عروض من أندية منافسة بالدوري السعودي. وانضم ماني إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي، لكنه عانى من صعوبات جمة في موسمه الأول، بما في ذلك الإصابة التي لحقت به وأبعدته لفترة طويلة، وتسببت في غيابه عن مونديال قطر. كما دخل ماني في صدام مع زميله ليروي ساني داخل غرفة خلع الملابس. وقال ماني مؤخراً أنه يعتزم العودة إلى بايرن الذي يرتبط معه بعقد حتى 2025، لكن تردد أن المدرب توماس توخيل لا يضع اللاعب في حساباته. كما تردد أن نوبل في طريقه للرحيل عن النادي، الذي عاد إليه بعد انتهاء فترة إعارته لموسمين إلى موناكو الفرنسي. وانضم نوبل إلى بايرن في 2020 قادماً من شالكه في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد حتى 2025، لكن في وجود نوير، ندرت مشاركاته ليتم إعارته إلى موناكو، وتثور تكهنات الآن بشأن اهتمام شتوتجارت وأندية أوروبية أخرى بضمه.

ويبدأ بايرن مشواره في الموسم الجديد بملاقاة لايبزج بطل الكأس، في مباراة كأس السوبر الألماني يوم 12 أغسطس المقبل، قبل أن يفتتح الفريق الفائز بلقب البوندسليجا في الأعوام الـ11 الماضية، مشواره في الدوري المحلي بعدها بستة أيام بملاقاة مضيفه فيردر بريمن. ويقود توخيل أول حصة مران لبايرن ميونيخ يوم السبت المقبل قبل السفر إلى تيجيرنسي لخوض معسكر تدريبي خلال الفترة بين 15 و20 يوليو الجاري.