كايو يترقب «القياسية 113» مع «الملك»



علي معالي (دبي)



يترقب المهاجم البرازيلي كايو لوكاس بداية موسمه الخامس مع الشارقة، لأنه على موعد مع رقم شخصي جديد، حيث يصل إلى «المباراة 113» بقميص «الملك»، متخطياً الرقم السابق عندما لعب مع العين 112 مباراة.

وقال كايو: «أشعر بأنني مرتبط بملاعب الإمارات، وأتعهد ببذل أقصى الجهد في الموسم الجديد، من أجل قيادة الشارقة إلى الفوز بلقب «دوري أدنوك للمحترفين»، وليس سراً الكشف عن أن هدفنا الكبير يكمن في حصد الدرع، وقاتل الفريق في السنوات الأخيرة، إلا أن الأمر انتهى بالتركيز على الفوز بألقاب الكأس، ولكن في الموسم المقبل نخوض الصراع من أجل الدوري».

وشهد الموسم الماضي، نجاح كايو لوكاس في قيادة «الملك» إلى الفوز بأربعة ألقاب في 218 يوماً، هي «الكأس الأغلى» مرتين، والسوبر، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال كايو لصحيفة «لانس» البرازيلية: «نركز على مطاردة المزيد من الألقاب في الموسم الجديد، وكنا محظوظين في الموسم المنتهي بالألقاب الأربعة التي تُوجنا بها، بالتأكيد شيء تاريخي بالنسبة لنا جميعاً، والشارقة من الأندية الكبيرة في الإمارات، ونبحث معه دائماً عن المزيد من الألقاب والبطولات».

يذكر أن المحطة الأولى للاعب البرازيلي كانت مع «الزعيم» موسم 2016- 2017، قادماً من كاشيما الياباني، واستمر في «قلعة البنفسج» حتى 2019، وعاد بعدها إلى بنفيكا، لكنه لم ينسجم، مكتفياً بـ 54 دقيقة فقط في 4 مباريات بالدوري البرتغالي، موسم 2019- 2020، وهو ما دفعه للانتقال إلى الشارقة في «الميركاتو الشتوي» ليصبح لاعباً لـ «الملك» عام 2020، وخاض في موسمه الأول 6 مباريات «531 دقيقة»، وسجل هدفين.

وفي الموسم التالي لعب 21 مباراة «1880 دقيقة»، وسجل 6 أهداف، وفي موسم 2021- 2022 تألق كايو، وأحرز 14 هدفاً عندما شارك في 20 مباراة «1657 دقيقة»، وفي الموسم الماضي، سجل 9 أهداف بالدوري في 22 مباراة «1699 دقيقة»، وفي الموسم المقبل والخامس بات كايو على بُعد مباراة واحدة فقط، ليحقق الرقم القياسي في مشواره بملاعبنا، عندما يخوض «المباراة 113».

ويخوض كايو حالياً مع «الملك» معسكر النمسا، وتواجد مبكراً في بداية فترة الإعداد بالشارقة، ويرغب في أن يكون موسمه المقبل مختلفاً من حيث المستوى والألقاب والأهداف الخاصة بطموحات فريق الشارقة.