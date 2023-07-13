4 حكام من الإمارات يديرون «أبطال العرب»



أبوظبي (وام)



اختار الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم من الإمارات، للمشاركة في إدارة مباريات دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية «البطولة العربية الأبطال»، والتي تستضيفها السعودية من 27 يوليو الحالي إلى 12 أغسطس المقبل.

ويضم الطاقم حكمين للساحة وهما عمار الجنيبي، وعادل النقبي، بجانب حكمين مساعدين هما جاسم عبد الله وعلي النعيمي، ويملك الحكام الأربعة خبرة دولية كبيرة، كما أنهم من «حكام النخبة»على مستوى قارة آسيا.

وسبق لهذا الطاقم التحكيمي المشاركة في إدارة مباريات دولية بعدد من البطولات الآسيوية خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تحكيم مباريات أخرى بالبطولات العربية والخليجية.